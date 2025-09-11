Programa definitivo de las fiestas de La Virgen del Camino 2025
Conciertos, food trucks, fuegos artificiales y muchas actividades para todos del 11 de septiembre al 15 de septiembre
La Virgen del Camino da comienzo hoy a su programa de fiestas. Este es la programación para este año.
Jueves 11 de septiembre
- 16:00 Comienza el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025
- 16:30 Torneo de mus. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Moraos.
- 17:15 Campeonato de rana 'Virgen del Camino'. Anexos Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Guajes.
- 17:30 Taller de diseño de chapas y concurso de dibujo infantil. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Garrafón.
- 18:00 Jornada de deportes autóctonos - monterilla, bolillo, tarusa y herradura. Anexos del Salón del Pueblo de La Virgen del Camino.
- 19:00 Correbares: El Camino de la Virgen. Salida desde el Bar Santuario de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Que Faltaban.
- 19:00 Concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 19:30 Pregón de las fiestas y chupinazo. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 21:00 Tradicional Espiche de Sidra. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Bebe a Gatas y Arraso con el Vaso.
- 22:00 Gran Fiesta de Disfraces por La Virgen del Camino. Este año la temática es piratas. Salón del Pueblo, bares y pubs de La Virgen del Camino.
- 22:30 Electro fiesta con Dj Xuancar. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino.
Viernes 12 de septiembre
- 11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025
- 16:30 Gran Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Que Faltaban.
- 17:00 Inauguración de las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.
- 17:30 Animación y juegos infantiles con Txirispita: pintacaras. Parque Municipal de La Virgen del Camino.
- 18:30-23:30 Apertura '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.
- 19:00 Paseíllo por las calles del pueblo con las charangas. Calles y plazas de La Virgen del Camino. Salida del Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 20:30 Concierto de la Agrupación Municipal de Gaitas Virgen del Camino 'Agavica'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 21:30 Gran costillada. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña La Venancia.
- 22:00 Macro disco Tyvoly Show. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 23:30 Gran verbena con 'Grupo Arizona'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
Sábado 13 de septiembre
- 11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025
- 12:00-14:00 Continúan las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.
- 12:00-23:30 Continúa '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.
- 16:30 Gran Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peñas Ceda el Vaso y Legio VII.
- 17:00 Gran corro de lucha leonesa: 'Liga de verano'. Explanada de la Basílica de La Virgen del Camino.
- 19:00 Paseíllo por las calles del pueblo con las charangas. Calles y plazas de La Virgen del Camino.
- 19:00 El teatro se vive en La Virgen: 'Tu superhéroe de confianza'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 22:00 Macro disco Tyvoly Show. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 23:45 Gran quema de fuegos artificiales. Explanada de la Basílica de La Virgen del Camino.
- 00:00 Gran verbena con 'Orquesta Jaguar'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
Domingo 14 de septiembre
- 11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025
- 11:00 Inauguración del Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.
- 12:00-14:00 Continúan las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.
- 12:00-23:30 Continúa '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.
- 13:00 Comienza el XX Concurso de Tapas por los bares de La Virgen del Camino. Podrás elegir la tapa ganadora y entrarás en el sorteo de regalos.
- 19:00 El teatro se vive en La Virgen: 'La varita mágica'. Parque Municipal (Mercado Artesanal).
- 16:45 Continúa el Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.
- 17:00 Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Moraos.
- 17:15 Torneo de Tute. Edificio de la Tercera Edad VIRCA de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Indecisos.
- 17:30 Animación y juegos infantiles con Txirispita: minidicos y globoflexia. Parque Municipal de La Virgen del Camino.
- 20:00 Clausura el Concurso de Tapas por los bares de La Virgen del Camino. Podrás elegir la tapa ganadora y entrarás en el sorteo de regalos.
- 20:30 Clausura del Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.
- 22:30 Comienza la Gran Verbena con 'La Misión'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
Lunes 15 de septiembre, Día de la patrona
- 11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025
- 12:00-14:00 Clausura de las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.
- 11:45 Recepción de autoridades. Plaza de la Basílica de La Virgen del Camino.
- 12:00 Misa solemne en la Basílica de La Virgen del Camino. Ofrenda de los Ayuntamientos del Voto y del pueblo de La Virgen del Camino.
- 13:30 Bailes regionales y exhibición de pendones. Plaza de la Basílica de La Virgen del Camino.
- 17:30 Juegos populares para niños (3-12 años). Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 18:00 Desafío e-riders. Auditorio al aire libre. Organiza: Peña Los Ninis.
- 19:00 El teatro se vive en La Virgen: 'Malabarian on the box'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.
- 20:15 Gran chocolatada. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Ceda el Vaso.
- 23:30 Clausurara del concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025