Programa definitivo de las fiestas de La Virgen del Camino 2025

La Virgen del Camino da comienzo hoy a su programa de fiestas. Este es la programación para este año.

Jueves 11 de septiembre

16:00 Comienza el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025

16:30 Torneo de mus. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Moraos.

17:15 Campeonato de rana 'Virgen del Camino'. Anexos Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Guajes.

17:30 Taller de diseño de chapas y concurso de dibujo infantil. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Garrafón.

18:00 Jornada de deportes autóctonos - monterilla, bolillo, tarusa y herradura. Anexos del Salón del Pueblo de La Virgen del Camino.

19:00 Correbares: El Camino de la Virgen. Salida desde el Bar Santuario de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Que Faltaban.

19:00 Concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

19:30 Pregón de las fiestas y chupinazo. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

21:00 Tradicional Espiche de Sidra. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Bebe a Gatas y Arraso con el Vaso.

22:00 Gran Fiesta de Disfraces por La Virgen del Camino. Este año la temática es piratas. Salón del Pueblo, bares y pubs de La Virgen del Camino.

22:30 Electro fiesta con Dj Xuancar. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino.

Viernes 12 de septiembre

11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025

16:30 Gran Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Que Faltaban.

17:00 Inauguración de las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.

17:30 Animación y juegos infantiles con Txirispita: pintacaras. Parque Municipal de La Virgen del Camino.

18:30-23:30 Apertura '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.

19:00 Paseíllo por las calles del pueblo con las charangas. Calles y plazas de La Virgen del Camino. Salida del Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

20:30 Concierto de la Agrupación Municipal de Gaitas Virgen del Camino 'Agavica'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

21:30 Gran costillada. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña La Venancia.

22:00 Macro disco Tyvoly Show. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

23:30 Gran verbena con 'Grupo Arizona'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

Sábado 13 de septiembre

11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025

12:00-14:00 Continúan las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.

12:00-23:30 Continúa '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.

16:30 Gran Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peñas Ceda el Vaso y Legio VII.

17:00 Gran corro de lucha leonesa: 'Liga de verano'. Explanada de la Basílica de La Virgen del Camino.

19:00 Paseíllo por las calles del pueblo con las charangas. Calles y plazas de La Virgen del Camino.

19:00 El teatro se vive en La Virgen: 'Tu superhéroe de confianza'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

22:00 Macro disco Tyvoly Show. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

23:45 Gran quema de fuegos artificiales. Explanada de la Basílica de La Virgen del Camino.

00:00 Gran verbena con 'Orquesta Jaguar'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

Domingo 14 de septiembre

11:00 Continúa el concurso de fotos móviles 'Fiestas La Virgen del Camino 2025'. Participa subiendo tus fotos de las fiestas a Facebook con un título y el hashtag #FiestasLaVirgen2025

11:00 Inauguración del Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.

12:00-14:00 Continúan las exposiciones. Biblioteca Municipal de La Virgen del Camino.

12:00-23:30 Continúa '¡Cómete La Virgen!' en el parque municipal. Un espacio para disfrutar con todos los sentidos: food trucks, música en directo, animaciones infantiles, conciertos y mucho ambiente. Ven a comer, bailar, reír y saborear las fiestas como nunca.

13:00 Comienza el XX Concurso de Tapas por los bares de La Virgen del Camino. Podrás elegir la tapa ganadora y entrarás en el sorteo de regalos.

19:00 El teatro se vive en La Virgen: 'La varita mágica'. Parque Municipal (Mercado Artesanal).

16:45 Continúa el Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.

17:00 Bingo Popular. Salón del Pueblo de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Moraos.

17:15 Torneo de Tute. Edificio de la Tercera Edad VIRCA de La Virgen del Camino. Organiza: Peña Los Indecisos.

17:30 Animación y juegos infantiles con Txirispita: minidicos y globoflexia. Parque Municipal de La Virgen del Camino.

20:00 Clausura el Concurso de Tapas por los bares de La Virgen del Camino. Podrás elegir la tapa ganadora y entrarás en el sorteo de regalos.

20:30 Clausura del Mercado Artesanal 'Virgen del Camino'. Parque Municipal de La Virgen del Camino.

22:30 Comienza la Gran Verbena con 'La Misión'. Auditorio al Aire Libre de La Virgen del Camino.

Lunes 15 de septiembre, Día de la patrona