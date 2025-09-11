Más de 240 trabajadores afectados por los incendios en León se beneficiarán de 5.500 euros concedidos por la Junta

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha aprobado la ayuda mínima de 5.500 euros para 241 profesionales en la provincia de León destinada a los afectados por los incendios.

Así lo ha manifestado este jueves el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, en la reunión mantenida con alcaldes de municipios afectados por los incendios en Picos de Europa, Riaño y Valderrueda, en la que también ha estado presente el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego. La reunión ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Boca de Huérgano y en ella se han analizado las ayudas directas y prioritarias a los profesionales.

Según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado, en el encuentro se ha valorado positivamente la agilidad en la concesión de ayudas, así como el suministro de paja, forraje, pienso y agua coordinado por el servicio territorial y que se mantendrá hasta el próximo día 30 de septiembre.

En concreto, en toda la provincia de León se han beneficiado 181 ganaderos de rumiantes al distribuir más de 3.550 toneladas de alimentos para más de 40.000 cabezas de ganado. También ha llegado ya la ayuda a 47 apicultores con 9.000 colmenas y que han recibido más de 11.000 kilogramos de alimentos.

El viceconsejero ha reiterado el compromiso expresado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de garantizar que los agricultores profesionales de las zonas afectadas perciban una ayuda mínima de 5.500 euros, destinada a reactivar la actividad agraria.