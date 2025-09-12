San Andrés quiere captar más voluntarios de Protección Civil

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, pone en marcha una campaña de captación de nuevos voluntarios para la Agrupación de Protección Civil, con el objetivo de reactivar una actividad que, aunque nunca desapareció, ha permanecido inactiva durante el último año.

Esta situación se produjo tras la clausura de la anterior sede, ubicada en una nave que presentaba graves deficiencias estructurales y de seguridad. Dado que el Ayuntamiento no dispone actualmente de capacidad de inversión para su rehabilitación, el equipo de Gobierno optó por una solución alternativa y consideran que viable a corto plazo: habilitar una sala con vestuarios independientes en el Pabellón Camino de Santiago, donde también se dispondrá del espacio necesario para el estacionamiento de los vehículos de la agrupación. Los voluntarios se organizarán según su disponibilidad y, aunque deberán estar localizables, no es obligatorio que permanezcan de retén en la propia base.

«Queremos que esta nueva etapa de Protección Civil en San Andrés sea una etapa segura, transparente y con todas las garantías. Lo más importante son las personas que forman parte del voluntariado, y por eso hemos trabajado durante todo el año para poder ofrecerles una base adecuada y todos los medios necesarios para desarrollar su labor con seguridad», explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Bruno Gastó.

El Ayuntamiento abre ahora esta convocatoria para incorporar a nuevos voluntarios y voluntarias que quieran formarse, colaborar y aportar su compromiso con el municipio. «Es una labor voluntaria y altruista, enfocada principalmente a tareas preventivas, como el acompañamiento en eventos deportivos, culturales o festivos, apoyo en el Camino de Santiago, y asistencia en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nunca se realizarán intervenciones de primera respuesta», subrayó el concejal.

Formación continua

El nuevo modelo de funcionamiento de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de San Andrés estará basado en la formación continua cumpliendo todos los requisitos legales y de seguridad, y la cobertura de un seguro que ampara todas las actividades que se desarrollen. De este modo, se busca evitar situaciones del pasado y garantizar un servicio eficiente y coordinado. «Tenemos muchas esperanzas puestas en esta nueva etapa. Confiamos en que haya vecinos que quieran sumarse a este proyecto, aportar su tiempo y sus ganas de colaborar por el bien común. San Andrés necesita una Protección Civil activa y preparada, y ahora es el momento perfecto para unirse», indica Gastó.