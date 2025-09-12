Atropellada una mujer de 35 años en la calle Vegamián
Sufre un fuerte impacto en la cadera y ha sido trasladada al Hospital
Una mujer de 35 años ha resultado atropellada a las 9:10 de la mañana de hoy en la calle Vegamián, como consecuencia de lo cual ha sufrido un fuerte impacto en la cadera que ha obligado a trasladarla al Complejo Asistencial universitario de León.
Tras dar aviso al Servicio 112 Castilla y León, efectivos de Sacyl y de la Policía Local se han personado en la zona para atender a la mujer.