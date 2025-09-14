Aumentan delitos de lesiones y resistencia a la autoridad de menores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad cometidos por menores en Castilla y León se han duplicado en los últimos siete años. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía de Castilla y León correspondiente a 2024, y en la que también se pone de manifiesto que las infracciones penales por violencia de género han subido un 72,2%. Los delitos de carácter sexual suben en global un 57,9%, al pasar de 44 a 76, sumando los casos de agresiones y de abusos. No obstante, teniendo en cuenta que la conocida ley del «solo sí es sí», que entró en vigor en octubre 2022 y que eliminó la diferencia entre abuso y agresión sexual para definirlos como un único delito de agresión sexual, los abusos han caído un 52,2%, al pasar de 23 a 11, mientras que agresiones se han triplicado hasta alcanzar las 65 el pasado año, frente a las 21 contabilizadas en 2018.

En el caso de los delitos de lesiones, el grupo más numeroso de todo los delitos graves, se ha pasado de 133 casos en 2018 a 289, mientras que las infracciones por resistencia crecen de 16 a 39. Aunque en menor medida, también suben los casos de conducción sin permiso, que ascienden un 58%, hasta los 79 en 2024 y los hurtos, que se incrementan un 9,3% (129). El resto de delitos descienden: robos con fuerza (-5,2%), robos con intimidación (14,8%), tráfico de drogas (-19%), violencia doméstica (-25,9%) y abuso sexual (-52,2%). No obstante, el conjunto de delitos graves se incrementa un 24,3%, hasta los 1.438, según los datos de la memoria presentada hace unos días con motivo del inicio del Año Judicial, según Ical.

El delegado de León advierte sobre la ralentización y dificultades en la investigación de muchas de las infracciones cometidas a través de las nuevas tecnologías y añade que se han detectado varios supuestos de adicción a las herramientas digitales, que tienen repercusión en casos de violencia doméstica, con claras consecuencias perjudiciales para los menores: bajo rendimiento escolar, trastornos del sueño, especial agresividad en caso de que los mayores quieran ejercer en ese aspecto algún tipo de control.

En la memoria se denuncia que las secciones de menores de las fiscalías de la Comunidad tienen una dotación de medios personales y materiales «insuficiente».