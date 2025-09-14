Intur moviliza al sector turístico de León de cara a la feria de noviembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación Leonesa de Empresarios acogerá el martes un encuentro con agencias de viajes, hoteles, guías turísticos, empresas de turismo de negocios o de naturaleza y Feria Valladolid, organizadores de Intur, de cara a la nueva edición de Intur Negocios, que se desarrollar en el marco de la la Feria Internacional del Turismo de Interior. El encuentro también servirá para poner sobre la mesa cuál es la realidad del sector del turismo en la provincia de cara al 13 de noviembre, cuando arrancará la cita ferial en Valladolid que se celebrará hasta el día 16.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, explica que Intur Negocios ofrece diferentes escenarios de trabajo para profesionales, entre ellos, un mercado de contratación abierto a la participación de empresas de todos los ámbitos del turismo de interior, desde alojamientos hasta compañías de transporte, espacios para turismo de negocios, enogastronomía, turismo de naturaleza, religioso, idiomático o cultural, entre otros.

En la convocatoria del pasado año participaron más de 60 touroperadores y agencias de viajes procedentes de países como Alemania, Bélgica, China, Canadá, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal y la ciudad soberana de Hong Kong.

El programa de trabajo de Intur Negocios incluye también contenidos de formación, con presentaciones breves de la mano de expertos en materias como la creación de productos turísticos, digitalización, promoción a través de nuevos canales, o el papel del patrimonio como dinamizador del turismo de interior, la charla que ofreció Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca en la edición de 2023.

Entre los ponentes de este año figura la investigadora de la Universidad de León Sofía Blanco Moreno, especialista en análisis turístico y big data y cuya tesis, leída este mismo verano, se centra en el aprovechamiento del big data generado por turistas en redes sociales para mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la planificación estratégica de los destinos turísticos.

Intur Negocios reúne un una única jornada, la primera de la feria, los contenidos profesionales del salón para permitir a expositores y profesionales del sector centrar su tiempo en aquellas actividades de su interés y sacar la máxima rentabilidad a la feria. La jornada profesional de Intur articula sus contenidos en torno a tres espacios: un mercado de contratación, un área de exposición y un foro de análisis: Intur Talks. Un punto de encuentro entre los profesionales del sector, con encuentros y posibilidades centradas en las opciones que plantea el turismo de interior y para que los empresarios de diferentes territorios forjen alianzas y unan estrategias o cierren acuerdos.

Para el desarrollo de Intur Negocios Feria de Valladolid cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.