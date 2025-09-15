La Patrona de León se ‘sube’ a las redes en su día grande

La Patrona de la Región Leonesa 'se sube' a las redes. Y lo hace a través del canal de youtube de la Basílica de La Virgen del Camino (www.youtube.com/c/BasilicaVirgendelCamino), que retransmitirá la misa que se celebra este mediodía para que toda la Diócesis de León la honre y que coincide con el día grande de las fiestas de la localidad.

El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras, presidirá la eucaristía central y la tradicional ofrenda de flores y cera del pueblo leonés. Las celebraciones de esta destacada solemnidad se completan a las 19.00 horas en la Catedral con la clausura de la novena en honor a la Virgen del Camino que se ha venido desarrollando a diario desde el pasado día 7 por iniciativa de la Hermandad de la Virgen del Camino.

La fiesta «de la reina y madre del pueblo leonés» se consolidó a partir de 1961, al culminarse las obras del entonces santuario y desde 2009, Basílica Menor.

Desde el año 1961

Desde entonces, el Ayuntamiento de León y los del Voto, Villaturiel y Valdefresno, como herederos de la antigua Hermandad de la Sobarriba que fue mantenedora de la devoción más acendrada a la patrona, acuden a la hora del Ángelus de cada 15 de septiembre al oficio religioso, donde Valverde es el Ayuntamiento anfitrión. como herederos de la Hermandad de la Sobarriba, que fuera mantenedora de la devoción más acendrada a la Virgen del Camino, Patrona del Reino de León. A las 13.30 horas habrá bailes regionales y exhibición de pendones y por la tarde, juegos populares en el Auditorio al Aire Libre (17.30 horas), desafío eriders (18.00) impulsado por la peña Los Ninis, teatro (19.00 horas) con la obra Malabarian on the rox y chocolatada como broche dulce a cinco días festivos (20.15 horas)..