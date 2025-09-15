La Diócesis de León festeja a la patrona de la Región Leonesa, en fotos

La Diócesis de León festeja a la patrona de la Región Leonesa. .Virginia Moran

La Basílica de piedra, bronce y vidrio de La Virgen del Camino, obra del genial Subirachs, abrió ayer sus puertas a decenas de devotos y autoridades para honrar a la Patrona de León como manda la tradición desde hace 64 años cada 15 de septiembre, y de paso, pedirle salud y ayuda.

Una cita que se consolidó en 1961 tras las obras para levantar el nuevo santuario de la localidad por obra y gracia del magnate de la empresa cervecera Coronitas, Pablo Díez, que asistió en primera fila, junto a su mujer Rosario Herrero, paraguas en mano, a la inauguración del templo.

Desde entonces y de manera continuada el Ayuntamiento de León y los del Voto —Villaturiel y Valdefresno-, como herederos de la antigua Hermandad de la Sobarriba y representados por sus regidores, acuden a la eucaristía que se celebra a la hora del Ángelus, en un oficio que acoge la ofrenda de cera y de un ramo de flores por parte del alcalde de León y del Ayuntamiento anfitrión, Valverde de la Virgen.

Toda la Diócesis Legionensis, con el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, presidiendo la eucaristía central, rindió así homenaje a la Madre y Reina de los leoneses. Al acto acudieron el presidente de las Cortes autonómicas, Carlos Pollán; el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y miembros de las cuatro corporaciones municipales.

La devoción a la Virgen del Camino surgió tras su aparición al pastor Alvar Simón Fernández en 1505 en el paraje del Humilladero. Cuando según se cuenta, la Señora le pidió la honda, lanzó una piedra y al caer dejó una marca en la tierra, que se agrandó hasta formar una gran roca para que se construyera en ese lugae una ermita en su honor.

En 1914, la Virgen del Camino fue nombrada Patrona de la Región Leonesa, cuya coronación canónica autorizó el Papa Benedicto XI en 1930, un acto que reafirmó su importancia espiritual. Y la ermita, convertida en Santuario en el siglo XX unos metros más allá, ostenta desde el año 2009 por concesión del papa Benedicto XVI el título de Basílica Menor.

Tampoco faltaron ayer los bailes regionales y la exhibición de pendones, que llenaron de colorido, movimiento y música la explanada del templo, bajo la atenta mirada de los trece colosos que adornan su fachada y que representan a María y los doce apóstoles.

La localidad de La Virgen del Camino festejó el Día de su Patrona y cerró con una chocolatada, como mandan los cánones gastronómicos de toda fiesta que se precie, cinco jornadas de ocio y alegría..