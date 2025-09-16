La Junta rompe otra lanza educativa con la apuesta decisiva en Matemáticas y Lengua

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Matemáticas y Lengua son las asignaturas troncales en el sistema educativo y actúan como base para el resto de los conocimientos. Un aprendizaje sólido en ambas ayuda al desarrollo educativo de los alumnos. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció ayer en la apertura del curso académico para los alumnos de enseñanzas medias una inversión de 7,5 millones de euros para la contratación de más maestros que permitan hacer desdobles de estas dos materias en tercero y cuarto de Primaria «cursos clave en la formación», tras enfatizar que esta medida responde al compromiso de apoyar a los estudiantes que más lo necesitan para mantener su posición como «los mejor preparados de España».

Mañueco destacó que Castilla y León «tiene el mejor sistema educativo del país» y recordó que es la primera comunidad que ha logrado liderar los tres aspectos que valora el informe PISA: Lengua y comprensión lectora, Matemáticas y Ciencias. «Tenemos una educación de primera, porque somos una comunidad de primera», incidió, al tiempo que sostuvo que se trata de «un acicate para seguir mejorando en el objetivo de apostar por el futuro de los estudiantes» y añadió que «la excelencia educativa es una apuesta irrenunciable» que Castilla y León está dispuesta a «exportar al resto del país".

El presidente de la Junta acudió ayer a la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato para acompañar a los estudiantes de enseñanzas medias a su regreso a las aulas tras el verano y allí volvió a destacar el impulso a la gratuidad de 0 a 3 años, que en la provincia leonesa beneficia a más de tres mil alumnos y a 22.000 en 631 centros de la Comunidad, un hito que «garantiza un sistema educativo gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años». También subrayó el programa de libros de texto gratuitos, que alcanza a casi 100.000 estudiantes, asegurando que «nadie se queda sin acceso por falta de recursos económicos». Otros apoyos incluyen el bono infantil de 200 euros para actividades extraescolares, solicitado por más de 30.000 familias, y las ayudas al transporte y comedor escolar, que pueden suponer un ahorro de hasta 3.000 euros anuales por alumno.

El Ejecutivo autonómico, como recordó su presidente en Palencia, impulsa las infraestructuras educativas esta legislatura, en la que ya ha ejecutado 63 millones en obra nueva. A su vez, la Junta avanza en la modernización tecnológica. Cerca del 80% de las aulas están digitalizadas, con el objetivo de completar en 2026 la digitalización del 100% de las aulas de la Comunidad. Por otro lado, apuesta especialmente por la calidad educativa en las pequeñas localidades y en el medio rural, garantizando la igualdad de oportunidades e incrementado las actividades extraescolares en estas zonas.

Mañueco subrayó que Castilla y León defiende la libertad de elección de las familias «y apoya tanto a la enseñanza pública como a la concertada». Además, la Comunidad lidera a nivel nacional todas las áreas evaluadas por el Informe PISA, gracias a un modelo educativo equitativo, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia, y que refuerza a los alumnos que lo necesitan, fomenta la internacionalización y la modernización de los centros y mantiene los mejores índices de convivencia escolar del país.

Formación Profesional

Los alumnos de FP en León han vuelto a crecer este curso hasta llegar a los 9.363 con la puesta en marcha de ocho nuevos ciclos: Diseño y Amueblamiento, Instalaciones Frigoríficas y Climatización, Marketing y Publicidad, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, Sistemas Microinformáticos y Redes, Transporte y Logística y Vitivinicultura. Mañueco hizo especial hincapié en la FP, «otro de los pilares del sistema», cuyo alumnado ha crecido un 17,5% en los últimos cuatro cursos y que «garantiza una empleabilidad de casi el 90%, en su mayoría en el entorno cercano del estudiante».

En relación a los docentes, Mañueco precisó que durante esta legislatura, el profesorado ha aumentado un 5%, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500. «Esto ha permitido reducir la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 6,64%, frente al 11,9% de 2022. Asimismo, se han convocado más de 5.100 plazas en Educación, y Castilla y León lidera la formación del profesorado en España, lo que refuerza la calidad del sistema educativo», concretó el presidente autonómico.