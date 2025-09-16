Silván califica de “atropello democrático sin precedentes que Armengol tenga secuestradas más de 30 leyes por orden de Sánchez”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Silván, califica de “atropello democrático sin precedentes” que Sánchez y Bolaños “hayan ordenado a la señora Armengol que acabe con la iniciativa legislativa del Senado y tenga más de 30 leyes secuestradas en el Congreso”.

“Hoy, más de 30 leyes aprobadas en el Senado, como consecuencia de la iniciativa legislativa de esta Cámara, están en el cajón del Congreso, paralizadas y bloqueadas”, recrimina Antonio Silván al ministro de la presidencia, Félix Bolaños.

Así se dirige el portavoz adjunto del GPP al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en el Senado. Subraya que “Sánchez ha ordenado a la señora Armengol esta paralización. Una presidenta del Congreso que tiene menos independencia que el fiscal general del Estado, que ya es decir”.

Asegura que el Gobierno de Sánchez “está avalando la mayor de las arbitrariedades de nuestro estado de Derecho”, pero advierte a Bolaños que, además de “sus responsabilidades políticas, van a tener responsabilidades judiciales y jurídicas”.

Silván denuncia que “hay una responsabilidad jurídico-constitucional gravísima”, denuncia Silván, tras lo que califica de “gravísimo” que Sánchez y Bolaños “se carguen alegremente una parte de la Constitución que afecta al Senado”. “Ustedes congelan 38 leyes solamente por dos motivos: Porque viene del Senado y porque proviene del GPP”, afea al ministro, al tiempo que le advierte que “la prórroga automática de las enmiendas a estas leyes es un fraude de ley y una prevaricación”.

El dirigente popular afirma que “lo peor de tener estas leyes secuestradas es que afectan a la vida real de los españoles”, como la ley contra la okupación ilegal, la rebaja del IVA de bienes y servicios esenciales, le ley del narcotráfico, o la de deducciones fiscales para agricultores y ganaderos.

Tras resaltar que “España está viviendo una cacicada parlamentaria sin parangón”, Silván resalta que “si estas leyes fueran debatidas y votadas en el Congreso con la misma mayoría que tuvieron en el Senado, muchas de ellas estarían en vigor beneficiando a millones de españoles”.