León acoge el IV Congreso EDA para impulsar el liderazgo femenino en STEM desde este jueves

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León acogerá entre mañana y el 20 de septiembre el IV Congreso Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) para impulsar el liderazgo femenino en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), una cita organizada con la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele) que reunirá a participantes de todo el norte del país y cuyas inscripciones ya están abiertas.

La entidad Empresarias y Directivas del Atlántico, conformada por las asociaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Bilbao, Navarra y León, junto a Asele, que está integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), organiza en León el encuentro bajo el lema 'Reduciendo la brecha STEM: mujeres del Futuro'.

El Congreso, de carácter nacional, reunirá durante tres días a empresarias y directivas procedentes de distintas comunidades del norte de España, consolidando a León como "punto de referencia" en el debate sobre el liderazgo femenino y la innovación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Asele.

La presente edición del Congreso EDA nace con el objetivo de visibilizar referentes femeninos; fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes; impulsar la presencia de la mujer en la economía y reforzar las alianzas estratégicas entre asociaciones empresariales y directivas.

Durante el encuentro se desarrollarán mesas redondas, charlas y actividades que abordarán temas como la innovación con perspectiva de género, el liderazgo en los sectores STEM, los retos del emprendimiento femenino o el papel de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico. En estas mesas participarán mujeres referentes en los ámbitos académico, empresarial o de la investigación.

El Congreso EDA 2025 cuenta con la colaboración de instituciones y empresas como el Ayuntamiento de León, la Cámara de Comercio de León, la FELE, la Universidad de León (ULE), Banco Sabadell, Proconsi, Insudpharma, Lactiber o El Corte Inglés, entre otros.