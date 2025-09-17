Adif suspende la circulación ferroviaria entre Ponferrada y León por un incendio en Quintana de Raneros

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, suspendió a primera hora de la tarde de este miércoles la circulación ferroviaria entre León y Ponferrada como consecuencia a un incendio próximo a la vía del tren en Quintana de Raneros, en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina.

El fuego se inició pasadas las cuatro de la tarde por motivos que se desconocen y en su extinción trabajan en este momento un total de trece medios aéreos y terrestres, entre los que se encuentran cuatro agentes medioambientales o celadores, dos cuadrillas terrestres y dos helitransportadas, dos autobombas, dos helicópteros y una dotación de bomberos.

A las 18:30, el gestor ferroviario informó del restablecimiento de la circulación tras haberse podido solventar la incidencia.