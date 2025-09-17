La muerte por atropello de una mujer en Villaobispo pasa a Tráfico como accidente y no como crimen

El atropello mortal de Villaobispo, que continúa sin resolución a efectos de investigación, pasará a ser cometido del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, a la vista de que la Brigada de Policía Judicial de la Benemérita no ha encontrado nuevos vestigios en la investigación, que permitan establecer nuevas líneas de actuación en las labores de búsqueda, para tratar de esclarecer la autoría de la muerte de una mujer que falleció en extrañas circunstancias la noche del 22 de junio pasado., atropellada por un vehículo a la salida de la localidad.

Tráfico se hace cargo del grueso de las investigaciones a la vista de que la causa entra en la consideración de accidente de tráfico con resultado de muerte sin autor conocido. No hay nuevas pistas por el momento para determinar qué cauce sigue la instrucción judicial, que está a expensas de que se concreten algunos de los supuestos que se manejan desde la investigación.

El caso estuvo en manos de la Policía Local de Villaquilambre, pero se enquistó de tal forma que se entendió que, con los medios de que dispone la Guardia Civil de León, era posible avanzar más allá de donde lo estaba haciendo el cuerpo municipal del ayuntamiento del alfoz.

Pero transcurrido el verano, da la sensación de que el asunto no avanza. La autopsia elaborada por el Instituto de Medicina Legal de León y Zamora concluyó que la única causa posible del fallecimiento fue un atropello, puesto que las lesiones que presentaba el cadáver eran simétricas y concordantes perfectamente con un siniestro de tipo vial. Parecía descartarse en un principio el móvil homicida y cobraba cuerpo la imprudencia, aunque, en cualquier caso, puede haber modificaciones en cualquier momento.

El asunto es que no se han hallado nuevas evidencias a este respecto. Y en la abulia que preside la obtención de nuevas pruebas que puedan sustentar algún tipo de acusación, el asunto sigue cerrado a las novedades y no hay referencias de nuevos hallazgos.

UN BMW

El atropello lo produjo un vehículo marca BMW modelo 300, lo que implicó un arduo trabajo de las patrullas de la Policía Local de Villaquilambre para localizar el automóvil siguiendo un listado de hasta 124 turismos de ese tipo fichados en una amplia circunferencia. También se desplazaron a las diez localidades que integran el municipio y a las poblaciones vecinas en busca de pistas.

Más de un centenar de vehículos de la zona coinciden con los datos de la descripción que se aportaron desde los testimonios de los testigos. Ese es el problema. Buscar una aguja en el pajar de los automóviles de la zona es complicado.