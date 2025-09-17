Heridos dos motoristas en sendos accidentes en León en menos de dos horas

Un segundo motorista ha resultado herido en un intervalo de dos horas, esta vez al chocar contra un turismo en la Avenida de la Facultad de la capital, el accidente tiene lugar después del que ha ocurrido en torno a las 18.00 horas en Armunia.

Según informa al 112 la colisión requirió asistencia para el motorista herido. Tras dar aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, se envió una ambulancia al lugar. El herido ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de la capital.

Dos horas antes, un joven de unos veinte años de edad había resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido en Armunia, por causas que se investigan.

Según informa el 112 los hechos ocurrieron a las 17:59 horas en la calle María Inmaculada, 34. Fue una colisión entre dos motocicletas, con el resultado de un motorista herido.