El vuelco de un camión en la A-6 derrama gasoil en la carretera y provoca un herido leve a la altura de Brazuelo
El siniestro hizo que se registrara tráfico lento en la autopista
Un varón de 60 años ha resultado herido de carácter leve como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en la A-6 a la altura del término leonés de Brazuelo, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.
Los hechos han ocurrido en torno a las 03.00 horas de este jueves, 18 de septiembre, en el kilómetro 337 de la A-6 en Brazuelo en sentido Galicia donde, según informaron los alertantes, un camión volcó con el resultado de un herido leve que estaba fuera del vehículo.
El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl que trasladó al varón en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Astorga. Además, se dio aviso a bomberos ya que el camión perdía gasoil del depósito.