El vuelco de un camión en la A-6 derrama gasoil en la carretera y provoca un herido leve a la altura de Brazuelo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un varón de 60 años ha resultado herido de carácter leve como consecuencia de un accidente de circulación registrado esta noche en la A-6 a la altura del término leonés de Brazuelo, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 03.00 horas de este jueves, 18 de septiembre, en el kilómetro 337 de la A-6 en Brazuelo en sentido Galicia donde, según informaron los alertantes, un camión volcó con el resultado de un herido leve que estaba fuera del vehículo.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl que trasladó al varón en una ambulancia de soporte vital básico al centro de salud de Astorga. Además, se dio aviso a bomberos ya que el camión perdía gasoil del depósito.