El Plan de Seguridad Jacobea del Camino de Santiago ha registrado 300 actuaciones este verano

El Plan de Seguridad Jacobea 2025, desarrollado entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar la seguridad y la atención a las personas que recorren el Camino de Santiago por la provincia de León, efectuó más de 300 actuaciones de atención a peregrinos.

Así lo destacó este jueves el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Andrés Gutiérrez, y el comisario principal jefe de la Policía Nacional de León, Miguel Ángel del Diego, quien recordó que 210 kilómetros del Camino Francés discurren por la provincia de León.

En su intervención, Héctor Alaiz destacó que el operativo combina recursos móviles y de proximidad para atender necesidades informativas, sanitarias y de protección, entre los qu ese encuentran la Oficina Móvil de Atención al Peregrino y las unidades de Seguridad Ciudadana. Además, la Guardia Civil se coordina con la Policía Nacional en los tramos de su competencia para ofrecer una respuesta integral al peregrino.

El dispositivo de la Guardia Civil incorpora, además de la Unidad de Seguridad Ciudadana, el servicio cinológico, el Seprona, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y Tráfico, mientras que la Policía Nacional participa con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Brigadas provinciales y locales, Participación Ciudadana y Unidad de Medios Aéreos con dron. Además, seis componentes de la Gendarmería Nacional francesa y un componente de las fuerzas policiales de Alemania colaboraron en tareas de intercambio operativo y atención al peregrino.

Según el balance recogido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los servicios de atención y auxilio en Camino de Santiago prestaron 17 auxilios informativos y nueve auxilios sanitarios por heridos y enfermos y realizaron 18 contactos con asociaciones vecinales o comunidades de vecinos y 29 contactos con colectivos o empresas privadas vinculadas a la hostelería y albergues.

Asimismo, la Guardia Civillevó a cabo a cabo 89 entrevistas con responsables de empresas y servicios relacionados con el sector turístico, efectuaron cuatro hallazgos de objetos o documentación y realizaron siete auxilios de acompañamiento y otros siete auxilios sanitarios de carácter distinto a los ya citados.

Por su parte, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino prestó 135 atenciones en su punto de información y auxilio. Además, el operativo atendió un hurto registrado en Cacabelos, donde se sustrajo de una mochila con documentación personal y ropa, y un robo con intimidación en una zona rural de El Ganso, en el municipio de Brazuelo, en el que se empleó un arma blanca para la sustracción de dinero.

El subdelegado del Gobierno en León hizo este jueves especial hincapié en las medidas de protección dirigidas a las mujeres peregrinas, entre a las que aludió a la campaña de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de Castilla y León ‘No caminas sola: Camino de Santiago libre de violencias machistas’ y la difusión de cartelería y tarjetas bilingües con códigos QR a teléfonos de ayuda.

También destacó la herramienta de la aplicación AlertCops, que incorpora la función ‘Guardián del Camino de Santiago’ para compartir la posición con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando el peregrino lo precise. “Queremos que todas las personas que elijan el Camino lo hagan con confianza y con la certeza de que hay estructuras y equipos preparados para atenderles”, concluyó el subdelegado.

Finalmente, reconoció la labor desarrollada por los agentes durante los incendios forestales de agosto, que afectaron a dos etapas del Camino de Santiago entre Astorga y Villafranca del Bierzo, y agradeció la colaboración de ayuntamientos, albergues y servicios locales en la protección y atención de los peregrinos afectados.