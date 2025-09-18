Aena invierte 13 millones en mejorar los aeropuertos de España: descubre en qué se beneficiará el de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Los aeropuertos de Valladolid, León, Salamanca y Burgos se verán reforzados en el marco de la propuesta de inversiones de Aena para el periodo 2027-2031, presentada este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El plan, recogido en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), contempla una inversión global de 13.000 millones de euros, la mayor de las últimas dos décadas, con actuaciones específicas en la Comunidad para modernizar instalaciones, reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de los pasajeros.

El presidente del Gobierno destacó que esta propuesta permitirá que los aeropuertos españoles “se adapten al crecimiento de la demanda” y recordó que se trata de la “mayor inversión en la red de Aena en décadas”. En total, el plan prevé una inversión de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se destinarán a actuaciones reguladas y el resto a proyectos vinculados a la actividad comercial.

En esa misma línea, el ministro Óscar Puente aseguró que la red gestionada por Aena “se sitúa entre las más eficientes, modernas y competitivas del mundo” y recalcó que, previsiblemente, “2025 marcará un récord de tráfico, al superar los 320 millones de pasajeros”, lo que hace “necesaria una nueva gran ola inversora” en las infraestructuras aeroportuarias.

En el caso de Castilla y León, el DORA III recoge inversiones en los cuatro aeropuertos. En el caso de Valladolid, se prevén reformas en la terminal (sala de embarque, aseos, climatización y accesos), mejoras en plataforma y campo de vuelo, además de la instalación de iluminación LED en pistas y rodaduras.

En el de León, está previsto un recrecido de pista, modernización de la plataforma, incorporación de nuevos vehículos de seguridad y actualización de sistemas de información y comunicaciones; en el de Salamanca, también, la renovación de la sala de embarque, nueva acometida de agua potable, adecuación de pavimentos en la zona SEI y refuerzo de los sistemas de seguridad y comunicaciones; y en el de Burgos, la regeneración de la calle de rodaje a hangares, mejoras en la seguridad perimetral, nuevos equipamientos SEI y actuaciones en sostenibilidad vinculadas a climatización y calderas.

Puente destacó que estas actuaciones mejorarán la competitividad de la economía y la movilidad, así como el bienestar de la ciudadanía, al tiempo que contribuirán a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2030.