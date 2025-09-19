Valdevimbre: donde el vino es historia y el encanto se respira

p. infiesta | valdevimbre

Valdevimbre no sólo es un punto en el mapa, es un lugar con sabor, historia y un ambiente que te hace sentir como en casa. Y antes de que el paladar se enamore de su Prieto Picudo, aprovechando la cita de la Feria de la Vendimia del sábado y el domingo, se pueden también explorar sus tesoros. Recorrer las calles hasta la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, una construcción del siglo XVI con un encanto renacentista, o visitar la sobria belleza de la ermita de San Antonio. La Fuente Virtudes, el antiguo lavadero del pueblo, es hoy una laguna serena con un área de picnic ideal para recargar energías junto al arroyo del Prado.

Además de los sorbos de cultura, se puede dar otro etnográfico acudiendo al Museo del Vino, ubicado en una cueva-bodega tradicional de más de 300 años, que constituye una parada obligatoria y estará abierto de forma gratuita mañana a partir de las 12.30 horas. En él se entiende el porqué de la pasión por el vino en esta tierra, las herramientas y las técnicas ancestrales que han pasado de generación en generación, y que hacen fascinante cada botella.

En Valdevimbre, el vino no es solo una bebida, es una forma de vida. La tradición está tan arraigada que se siente en el aire. Las bodegas, muchas de ellas excavadas bajo tierra hace siglos, mantienen una temperatura perfecta para que los caldos de la Denominación de Origen Tierra de León maduren con calma, como las buenas historias. La uva Prieto Picudo es la auténtica protagonista de la zona, una variedad autóctona que produce vinos jóvenes, rosados y tintos de una calidad excepcional. Es el resultado de un amor por la tierra que se ha cultivado con esmero durante siglos. De hecho, con la Cooperativa Vinícola Comarcal de Valdevimbre, que cumple 55 años, se pudo dar un salto cualitativo para defender a sus 250 socios que trabajan 400 hectáreas de viñedos con una capacidad de producción de seis millones y medio de litros. Mucha uva que pisar.