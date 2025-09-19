Valdevimbre convierte su gran vendimia en Feria

Dicen que cuando el vino entra, la verdad sale. Y lo cierto es que el empuje del Ayuntamiento de Valdevimbre para rescatar la Feria de la Vendimia augura dos días de diversión, gastronomía y tradiciones.

Durante este fin de semana, ocho bodegueros de la zona instalarán casetas de madera donde se pueden degustar sus vinos y adquirir productos de artesanía. Este año, como novedad, también se coloca una de aguardientes y orujos. De ahí que el alcalde, Ángel Cueto, considere que el municipio ha «cerrado el círculo de la uva, de la que se aprovecha todo. Empezamos con el albarín y el prieto picudo, ahora se hacen también licores y sólo nos faltaría elaborar brandy».

Así que las bodegas de Pardevalles, Los Palomares, Tampesta, Melwa, Vile-La Finca, Leyenda del Páramo y El Sueño de las Alforjas, junto con la cooperativa Abadía de Valderedo y Los Prietos darán contenido a una feria que se inaugura mañana al filo de la una de la tarde y que incorpora dos novedades más. A las 13.00 horas se mostrará el montaje en directo de un tonel de madera de 225 litros. Algo curioso y diferente. Y se ha organizado un concurso de tapas que elaboran los restaurantes para cada caseta. Unas cuevas-restaurante que ofrecen también en sus locales menú de vendimia (15.00 horas).

La jornada comenzará a las 9.00 horas como no podía ser de otra manera, con la vendimia de la uva que dona Fernando Blasco Rubio para el concurso de pisada que se celebra a las 18.00 horas en las categorías infantil y senior y que suma un concurso que premia el ramo más grande de Prieto Picudo.

A las 11.00 horas se inicia la jornada de puertas abiertas a las bodegas elaboradoras de vino, que se pueden visitar concertando una cita previa. A las 12.30 horas se puede visitar de forma gratuita el Museo del Vino, con visita guiada concertando cita a partir de las cuatro de la tarde. Y a la anochecida (21.00 horas), rock & roll clásico con el grupo Voodoo Lovers.

Las casetas de vino y bolsos, bisutería y piezas artesanales vuelven a abrirse desde las 13.00 horas a las 16.00 el domingo en que se pone el colofón, día en que la localidad prosigue ofreciendo menús de vendimia en sus típicas cuevas. «La ventaja de este año», asegura el alcalde, «es que no pronostican lluvia y dan buen tiempo».