La Junta afirma que el fuego en el que murió un hombre en León tuvo origen urbano

La Junta de Castilla y León ha indicado que el incendio forestal en el que ayer por la tarde murió un hombre de 66 años en la localidad leonesa de Villarejo de Órbigo tuvo un origen urbano, al declararse en el propio núcleo de población y posteriormente extenderse a zonas aledañas.

Inicialmente el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó de que esta persona había sido localizada inconsciente y con quemaduras, en una zona de monte en la que se había declarado un fuego poco antes de las seis de la tarde, por lo que afirmó en su comunicado que se trataba de una muerte vinculada con un "incendio forestal".

De hecho, este incendio figura en el portal de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León, aunque la Consejería de Medio Ambiente ha matizado que se trata de un incendio de origen urbano y que fueron los Bomberos de la Diputación de León los que pidieron ayuda a la Junta de Castilla y León para sofocar las llamas, según han indicado a EFE fuentes de ese departamento.

Se da la circunstancia de que el Servicio de Emergencias 1-1-2 está integrado en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por lo que, tras matizar la Consejería la naturaleza urbana del incendio, el 1-1-2 modificó su comunicado y habló únicamente de que el hombre había muerto en un incendio en Villarejo de Órbigo, sin hacer ya referencia a su naturaleza forestal.

Para atender esta emergencia el Centro Coordinador movilizó una UVI móvil y un equipo médico de Benavides de Órbigo, además de efectivos de la Guardia Civil de León, de Medio Ambiente y Bomberos de la Diputación de León, pero una vez en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre.

En el incendio, que en el portal de incendios forestales de la Junta continúa activo, han trabajado agentes medioambientales, cuadrillas terrestres y una autobomba, según ha informado por su parte la Junta de Castilla y León.

Se desconoce tanto la causa del incendio como la superficie calcinada hasta el momento.

Se trata de la cuarta víctima mortal reconocida por la Junta de Castilla y León en los incendios forestales de este verano, después de que dos leoneses perdieran la vida en Nogarejas (León) cuando luchaban como voluntarios contra un incendio y un bombero forestal desplazado desde Soria muriera cuando combatía las llamas en El Bierzo.