Las empresarias aseguran que la mujer se quedará fuera del futuro si no va al sector tecnológico

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (Asele), Noelia Rodríguez, ha manifestado este viernes que si la mujer no accede a carreras y formación Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) se va a "quedar fuera del futuro".

Rodríguez ha advertido de que actualmente la presencia de la mujer en este ámbito profesional y de estudios es de apenas del 20%.

En este sentido, ha señalado que no se puede permitir que después de "todos los avances" logrados en materia de igualdad laboral, la mujer se quede atrás en los ámbitos tecnológicos "por miedo o por los estereotipos existentes".

Otro dato significativo, como ha destacado la presidenta de Asele, es que las mujeres solo representan el 34% de los autónomos y emprendedores de la Comunidad autónoma.

La empresaria y directiva ha realizado estas manifestaciones en León durante la segunda jornada del IV Congreso de la Asociación de Empresarias y Directivas del Atlántico (EDA) bajo el lema 'Reduciendo la brecha STEM: Mujeres del Futuro'.

Un foro organizado este año por Asele y que afronta la baja representación de mujeres en los sectores científico-tecnológicos, teniendo como objetivos visibilizar referentes femeninos, impulsar vocaciones STEM en niñas y jóvenes así como reforzar el papel de la mujer en la economía del conocimiento.

A la jornada ha asistido la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, quien ha destacado que 72% del empleo por cuenta ajena generado el pasado año en Castilla y León fue femenino, mientras que en el segundo trimestre del año se registró el mayor número de mujeres empleadas desde el año 2002.

A pesar de los datos facilitados por la consejera, la presencia de las mujeres en carreras técnicas y profesiones tecnológicas sigue siendo muy baja como ha reconocido la propia Leticia García, que ha destacado la necesidad de reducir la brecha STEM y "hablar de las mujeres del futuro en un área en el que queda mucho por recorrer".

García sí ha apuntado que a pesar de los avances en las últimas décadas en la igualdad efectiva, en el que las mujeres ya suponen el 55% del alumnado universitario, siguen existiendo carencias en cuanto al emprendimiento, la representación en la alta dirección y la presencia de la mujer en el ámbito de las tecnologías.

En este sentido, ha insistido en que no se puede perder el "50% del talento de la sociedad" en ámbitos que son el futuro de la economía.

Ha destacado el apoyo que ofrece el Gobierno autonómico para apoyar el emprendimiento de las mujeres, que se tradujo el año pasado en las ayudas ofrecidas a más de 700 mujeres que emprendieron un negocio por cuenta propia, casi el 50% de los autoempleos que se financiaron por parte la Junta.

La consejera ha recalcado que las políticas de empleo y empoderamiento de la mujer están en el centro de las políticas impulsadas desde la Junta y que se reflejan en la presencia mayoritaria de la mujer en los programas del Servicio Público de Empleo.

En la jornada también ha participado el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Juan María Vallejo, que ha destacado los avances en materia de igualdad en los últimos años.

Estos avances, según el presidente de la patronal leonesa, están siendo más lentos en el acceso a los puestos de dirección en las empresas ya que se están "incorporando poco a poco y todavía están en minoría".