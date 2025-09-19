Vecinos denuncian la acumulación de basura por falta de contenedores en Burgo Nuevo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Varios vecinos de la zona de Burgo Nuevo han alzado la voz para denunciar la situación real diaria que se padece en la calle Arquitecto Torbado en relación con el basurero creado con motivo de la peatonalización de las calles Fuero, Gil y Carrasco.

Al haberse eliminado los contenedores de todas esas calles, solamente se pueden depositar las basuras de todos los vecinos y negocios de la zona en Arquitecto Torbado.

Como consecuencia, los contenedores se ven rebasados y las basuras ocupan las aceras.

Según los vecinos, la denuncia ya se ha comunicado varias veces al Ayuntamiento sin que hasta ahora se haya puesto solución, todo lo contrario, cada vez empeora la misma.

Además se depositan residuos a cualquier hora del día, incluidos los sábados y festivos.