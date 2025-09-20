Ninguna empresa israelí participará en la cita de ciberseguridad de Incibe

Ninguna empresa israelí participará en el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), que en su décimo novena edición se celebra en León del 14 al 16 de octubre próximo, y que organiza el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). El organismo confirma que las empresas de este país, especialmente destacadas en tecnología y concretamente en ciberseguridad y con importante presencia históricamente en el encuentro de referencia europeo sobre esta materia, no acudirán al Palacio de Exposiciones de León en esta edición. Tampoco lo hicieron el año pasado, después de una intensa polémica en la que se anunciaron incluso movilizaciones de protesta. El Incibe, que es una sociedad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, responde a las directrices del Gobierno en este sentido, que en los últimos meses ha intensificado las medidas de rechazo a la colaboración con Israel a raíz del conflicto bélico en Gaza, y que esta misma semana endureció su postura con la aprobación de nuevas medidas, entre ellas el embargo de armas y la prohibición de comprar armamento, munición o equipamiento militar a ese país. Y es en las tecnologías de seguridad donde mayor participación tienen las tecnológicas israelíes. En la convocatoria del Enise del año pasado el instituto con sede en León reconoció que la participación de las empresas de Israel en el encuentro era «habitual y numerosa» desde sus inicios, y que se trataba de un ecosistema internacional y abierto a todo el mundo, en el que participan más de 4.000 profesionales de todo el mundo a los que no se filtraba ni la procedencia ni el destino de los intercambios que se producían. Aunque en un primer momento se explicó hace un año que no habría veto a Israel, aunque no asistiría una delegación oficial como tal, las movilizaciones y presión entonces sobre todo social llevaron al Incibe a confirmar después que no había participación del país en el encuentro. Este año, según el instituto, tampoco habrá participación de empresas israelíes en la gran cita de la ciberseguridad de León.