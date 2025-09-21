El tiempo en León: intervalos nubosos con lluvias y bajada de temperaturas para este domingo en León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en León cielos con intervalos nubosos, ocasionalmente cubierto hacia el norte, con lluvias y chubascos tormentosos, que serán más generalizados de madrugada mientras que por la tarde se esperan sobre todo en áreas de montaña.

Las temperaturas en descenso notable con mínimas entre los 3 y los 8 grados y máximas que oscilarán entre los 16 y los 19 grados.

El viento procederá del oeste al noroeste, será flojo flojo a moderado, con probables rachas fuertes por la tarde. EFE