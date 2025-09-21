El tiempo en León: intervalos nubosos con lluvias y bajada de temperaturas para este domingo en León
Las temperaturas en descenso notable con mínimas entre los 3 y los 8 grados y máximas que oscilarán entre los 16 y los 19 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este domingo en León cielos con intervalos nubosos, ocasionalmente cubierto hacia el norte, con lluvias y chubascos tormentosos, que serán más generalizados de madrugada mientras que por la tarde se esperan sobre todo en áreas de montaña.
El viento procederá del oeste al noroeste, será flojo flojo a moderado, con probables rachas fuertes por la tarde. EFE