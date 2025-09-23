Violento asalto en Armunia: un clan familiar secuestra a un niño de 4 años tras entrar en su casa y dar una paliza a la madre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Astorga a cuatro personas —dos varones y dos mujeres, miembros de una misma familia— como presuntos autores de delitos de allanamiento de morada, lesiones y detención ilegal.

La intervención se produjo tras la alerta recibida por parte de la Guardia Civil, que informó de un grave incidente ocurrido en la pedanía leonesa de Armunia.

En la madrugada del pasado sábado, alrededor de las cinco de la mañana, los arrestados irrumpieron en el domicilio de la víctima tras golpear reiteradamente la puerta y el timbre, logrando finalmente fracturar la entrada de una patada.

En el interior de la vivienda se encontraba una pareja y el hijo menor de la mujer, de apenas cuatro años. Los atacantes, armados con palos y cuchillos, agredieron a los adultos. La mujer sufrió varios cortes que requirieron atención médica en el Complejo Hospitalario de León.

Entre los agresores se encontraba la expareja de la víctima, acompañado por su madre, su hermana y otro varón allegado. Además de la agresión, el grupo se llevó por la fuerza al menor, que es hijo de la víctima y nieto de dos de los atacantes.

Tras el aviso inmediato de la Guardia Civil, la Policía Nacional logró localizar a la familia en Astorga, donde fueron interceptados y detenidos.

El niño fue entregado a la abuela materna y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial. El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó como medida cautelar una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima.