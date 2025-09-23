Herida una mujer de 33 años atropellada en la calle leonesa de Juan de Austria

Una mujer de 33 años ha sido atropellada esta mañana, al filo de las 10.30 en la calle Juan de Austria de la capital, ubicada en el entorno de Mariano Andrés.

La Policía Local pasó aviso al Servicio 112 de que una de sus patrullas se encontraba en el lugar con una mujer de 33 años que había sufrido un atropello y se quejaba de dolor en una pierna.

Inmediatamente se dio aviso a la policía municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió a una ambulancia para atender a la herida.

La atropellada no sufre daños de gravedad y ha sido atendida por efectivos sanitarios.