Óscar Puente la lía de nuevo tras referirse a León como Meseta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Variante de Pajares, un ambicioso proyecto ferroviario que conecta Asturias y León a través de uno de los túneles más largos de España, ha vuelto a estar en el ojo del huracán por unas palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes. En un mensaje institucional en la red social X, Puente se refirió a León como parte de "la Meseta", una expresión que desató una ola de críticas entre usuarios y líderes políticos especialmente de la provincia leonesa.

Este incidente no es nuevo para el titular de Transportes, que en ocasiones anteriores ha sido objeto de debate por declaraciones controvertidas. La sorpresa en esta ocasión proviene en la confusión a la hora de referirse a León.

El ministro quiso celebrar el hito que ha supuesto "la Variante de Pajares, 50 km que conectan Asturias y la Meseta en 15 minutos". Unas palabras que no han estado exentas de polémica y que ya han sido reprendidas por los usuarios.