Satse denuncia la falta de acceso a la historia clínica de los internos y los riesgos que genera

El sindicato de Enfermería Satse denuncia los «riesgos» que está provocando la falta de acceso a la historia clínica de los reclusos de la cárcel provincial leonesa ubicada en Mansilla de las Mulas. Un impedimento que hace trabajar « aciegas» a estas profesionales porque cuando entra un interno a la prisión, bien nuevo o procedente de un permiso, desconocen si llega con alguna enfermedad o, por ejemplo, si padece sida, le han suministrado ya metadona, es necesario proporcionarle algún fármaco o necesita cuidados y supervisión médica. Y no sólo, según explican, tampoco pueden registrar los problemas de salud de los pacientes que atiendan en la enfermería de la cárcel para que los vean otros profesionales cuando deben acudir a urgencias, consultas «o salen al mundo», lo que, según estiman, «puede generar un problema de salud pública».

En la era de las nuevas tecnologías, las comunicaciones aún se efectúan por fax, «porque no todos los profesionales disponen de correo corporativo». Esta situación «complica» la asistencia sanitaria y se da la circunstancia que sólo quedan sin conexión informática a la historia clínica las prisiones de Canarias y CyL. Por eso solicitaron una reunión con el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, para exponerle las quejas y pedirle soluciones. La población reclusa enfrenta riesgos sanitarios elevados por altas tasas de enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis), crónicas (diabetes, hipertensión) y de salud mental. La complejidad de las historias médicas exacerban los riesgos.