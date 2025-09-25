La emotiva despedida de la Guardia Civil de León al comandante Santiago Vela Palacios tras casi 50 años de servicio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hoy la Guardia Civil de León ha organizado una emotiva despedida al comandante Santiago Vela Palacios, quien tras 49 años y 19 días de servicio entrega el testigo.

La Benemérita ha destacado que deja tras de sí "una trayectoria marcada por la lealtad, la disciplina y el compromiso inquebrantable con España y con los valores de nuestra Institución".

"Desde su ingreso en el Colegio de Guardia Jóvenes de Valdemoro el 6 de septiembre de 1976 como joven Polilla, hasta alcanzar el empleo de comandante, ha demostrado en cada destino la vocación de servicio que caracteriza a los guardias civiles. Por su paso por los distintos destinos que ha tenido, ha dejado huella tanto en sus compañeros como en la ciudadanía, gracias a su cercanía, firmeza y sentido del deber", señaló la institución a través de una publicación realizada en la red social Instagram.

La Guardia Civil ha recordado que el comandante no solo "ha ejercido el mando con eficacia, sino que ha sido ejemplo de liderazgo humano, sabiendo escuchar, orientar y motivar a quienes trabajaron bajo su responsabilidad". "Su figura ha encarnado el lema que guía a nuestra Institución: 'El Honor es mi divisa'", apuntaron. Asimismo, han querido recalcar que "el legado de profesionalidad y entrega del comandante Santiago permanecerá vivo en todos los que tuvieron el honor de servir a su lado". "En nombre de la Guardia Civil, compañeros y amigos, le deseamos lo mejor en la nueva etapa que comienza, con el orgullo de haber compartido con él años de servicio y hermandad", concluyeron.