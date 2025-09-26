Hito histórico: con tres años de retraso y 1,17 M€ perdidos, León firma la concesión del aparcamiento de San Marcelo

Tres meses después de que se adjudicara, el Ayuntamiento de León firma este viernes con la nueva empresa concesionaria, Ipark, “el acta de recepción”, como confirmó en el Pleno el portavoz del equipo de gobierno, Vicente Canuria.

La actuación pone fin a 53 años de explotación por parte de la anterior empresa, Essera. Sin tres años más de los que venían reflejados en el contrato, gracias a que el gobierno de José Antonio Diez no asumió en junio de 2022 la titularidad de las instalaciones. Como consecuencia, en este tiempo el Ayuntamiento de León ha dejado de ingresar en este tiempo 1.172.336, 52 euros, a razón de 30.060,68 euros mensuales, según el estudio económico de los servicios municipales.

Con la firma de paso a la entrada de los nuevos concesionarios. La empresa, como detalló Canuria, tiene ahora “dos meses para la redacción del proyecto de obras”. Los trabajos comenzarán “el 1 de diciembre” y provocarán que, durante los seis meses de plazo, haya restricciones de uso por partes en el aparcamiento,

aunque “no el cierre” completo.

La concesión se rúbrica por dos años. En este tiempo, el Ayuntamiento de León ingresará 379.819,99 euros, IVA incluido, por cada una de las dos anualidades. Acabado el plazo, ya dentro del siguiente mandato, el consistorio deberá decidir si continúa con el plan de sacar otro concurso en el que incluya la explotación del emblemático aparcamiento subterráneo del centro de la ciudad dentro de la nueva concesión de la ORA.