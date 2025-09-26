Las enfermeras claman mejoras en las condiciones de trabajo del Centro Penitenciario de León

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El sindicato de enfermería Satse ha exigido mejoras en las condiciones de trabajo para los enfermeros del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), cuestiones que transmitirá el próximo día 2 de octubre al subdelegado del Gobierno en la provincia, Héctor Alaiz Moretón, con fin de abordar dicha situación.

Según ha explicado el sindicato, uno de los problemas que se encuentran los enfermeros es la falta de profesionales sanitarios en el Centro Penitenciario, que implica una mayor sobrecarga de trabajo para ellos durante los diferentes turnos.

Asimismo, ha reclamado que los enfermeros tengan acceso a la historia clínica de los internos. "Se trata de un tema muy sencillo, pero que no se ha resuelto aún", ha declarado y ha agregado que los enfermeros no cuentan con más información que la procedente de visitas anteriores del interno o la que hayan podido recopilar.

Por este motivo, no pueden consultar la historia clínica de esa persona tras un ingreso en un hospital o la realización de pruebas, lo que impide poder dar la mejor asistencia sanitaria tanto en el día a día como en situaciones de urgencia, según ha informado a Europa Press Satse en un comunicado.

En este sentido, ha señalado que actualmente los enfermeros de los centros penitenciarios de Canarias y Castilla y León son los únicos de toda España en no poder consultar la historia clínica de los internos.

El sindicato confía en poder analizar las condiciones de trabajo de estos enfermeros con el subdelegado del Gobierno en León y poder llegar a acuerdos para que estos profesionales no solo ofrezcan una mejor asistencia sanitaria, sino que cuenten con una situación más favorable en sus puestos.