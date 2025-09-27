El comercio pedirá aclaraciones sobre el cambio en la ley de CyL

La «flexibilización» de la apertura de las tiendas en festivos, que anunció ayer la Junta, para evitar que encadenen tres días de cierre consecutivos cuando se sumen fiestas al fin de semana ha sembrado alguna duda entre los comerciantes leoneses. Desde la representación leonesa de la Confederación Empresarial Regional de Comercio de CyL (Conferco), integrada en la Fele, se opina que a las pequeñas tiendas «les va a afectar poco, porque veníamos de poder abrir un día a mayores de los 10 festivos que se permiten cada año cuando se suman dos fiestas a que se pueda abrir uno cuando se acumulen tres cierres. Más bien, les afectará a las cadenas de alimentación y a las grandes superficies».

Eso sí, confían en «discutir» alguno de los 10 domingos que se proponen fijar para 2026 en la reunión que mantendrán con la consejera de Comercio, Leticia García, el próximo día 1 de octubre. Le agradecen que el calendario de esos festivos se comunique el próximo mes y no en diciembre como venía efectuándose porque permite «mejor planificación» y también la solicitarán que la declaración de las Zonas de Gran Afluencia Turística, que gozan de horarios más flexibles, corresponda a la Consejería de Turismo y no a la de Comercio.

Por su parte, la sección de Comercio del Círculo Empresarial Leonés (Cel) reconoce no haber tenido «tiempo material para analizar en profundidad los cambios introducidos» en la Ley y los valorará tras contrastar opiniones con las asociaciones.

La principal novedad de la modificación de la Ley de Comercio es la «flexibilización» de la apertura comercial en domingos y festivos para evitar que los establecimientos permanezcan cerrados durante tres días consecutivos. Esta adaptación normativa permitirá autorizar de forma excepcional la apertura en otro festivo distinto al fijado en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se acumulen tres o más días de cierre continuado, o dos si uno de ellos es sábado. En este último caso se priorizará la apertura en sábado porque ofrece una mayor capacidad de atracción comercial. La norma actualiza m2, apertura mínima de 18 horas al día y una oferta alimentaria que no puede superar el 50% del surtido ni ocupar más del 55% del espacio de venta.