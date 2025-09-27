Detenido tras chocar contra la glorieta de Carlos Pinilla y negarse a la prueba de alcoholemia

Detenido por chocar contra una glorieta y resistirse a la autoridad.POLICÍA LOCAL DE LEÓN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El suceso ocurrió en la glorieta de Carlos Pinilla en León, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra la infraestructura en la madrugada de este sábado.

El conductor, en un acto de resistencia, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia requerida por los agentes de la Policía Local de León. Esta negativa resultó en su detención debido a su resistencia a la autoridad.