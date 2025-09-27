Sucesos
Detenido tras chocar contra la glorieta de Carlos Pinilla y negarse a la prueba de alcoholemia
El incidente ocurrió en la madrugada de este sábado
El suceso ocurrió en la glorieta de Carlos Pinilla en León, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra la infraestructura en la madrugada de este sábado.
El conductor, en un acto de resistencia, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia requerida por los agentes de la Policía Local de León. Esta negativa resultó en su detención debido a su resistencia a la autoridad.