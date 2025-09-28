El tiempo en León: posibilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana con temperaturas en ligero ascenso

La lluvia obligó ayer a suspender parte de los actos de las fiestas de San Froilán.Virginia Moran

La jornada de este domingo, 28 de septiembre, se presenta en la capital leonesa y en toda la provincia con un ambiente de sol y nubes y temperaturas agradables, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

En la capital, se prevé que las temperaturas mínimas ronden los 10.º C mientras que las máximas alcanzarán los 24 grados.

La previsión de lluvias apunta a que la mañana comenzará con una probabilidad de precipitación del 40% que seguirá hasta el mediodía. Sin embargo, el resto del día la probabilidad de lluvia será nula.

El viento será variable, con predominio de la componente Norte durante la tarde y rachas de hasta 25 km/h.

En el resto de la provincia, se esperan cielos con intervalos nubosos o nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos especialmente en las áreas de montaña. Hacia el final del día, los cielos tenderán a estar poco nubosos, excepto en el extremo norte.

Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas, que oscilarán entre los 10º y los 27º C en Ponferrada, los 9º y los 24º C en Astorga y entre los 6º de mínima y los 23º C de máxima en Villablino.El viento en la provincia será variable con componente norte dominante, generalmente flojo, aunque con posibilidad de algún intervalo moderado

El exhuracán 'Gabrielle'

No parece que los efectos de la borrasca extratropical 'Gabrille' pueda afectar a la provincia de León este domingo. Según la previsión de Aemet, el exhuracán recorrerá el suroeste peninsular y dejará lluvias muy fuertes y acumulados significativos en Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartar Extremadura, según las previsiones para mañana, domingo, de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el este peninsular las lluvias irán con tormenta y podrán alcanzar intensidades localmente muy fuertes. Se registrarán descensos notables de las temperaturas máximas en interiores de la vertiente atlántica sur.

El exhuracán Gabrielle, convertido en borrasca extratropical, recorrerá el suroeste peninsular y predominarán cielos nubosos o cubiertos en la península y precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte del territorio siendo poco probables en el extremo sureste y en el centro norte peninsular.

Serán más abundantes en la vertiente atlántica sur, así como a últimas horas en el nordeste e interior este peninsular, siendo probables intensidades fuertes con acumulados significativos en regiones de Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, sin descartarse en Extremadura.