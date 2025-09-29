Buscyl completa su implantación en León con 473 nuevas rutas el martes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital completará este martes, 30 de septiembre, el despliegue del nuevo sistema Buscyl, que conlleva la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León. Así, entrarán en el nuevo modelo en la provincia de León las últimas 473 rutas —con 45 cocesiones—. León encara octubre con la implantación completa de las 550 que vertebrarán la provincia (con 60 concesiones), mientras que a nivel autonómico se incorporarán el martes las 1.885 últimas rutas, de las que 489 son regulares, 521 a la demanda y 875 de prestación conjunta, que son aquellas en las que comparten vehículo los escolares y el resto de viajeros.

De esta forma, según fuentes del departamento de José Luis Sanz Merino, la implantación de la tercera fase permitirá a los leoneses contar con 2.610 rutas gratuitas de titularidad autonómica en toda la Comunidad, lo que supone un adelanto respecto al calendario inicialmente previsto por la Junta. Para ello, ha tenido que sustituir las tarjetas físicas por un código QR que permita el acceso a todos los usuarios que se hayan dado de alta y lo tengan activado.

Buscyl, que ya cuenta con 339.577 usuarios, se estrenó para toda la población el pasado 1 de septiembre en 284 rutas e inició el pasado día 15 la siguiente fase del despliegue, con la incorporación de 444 relaciones nuevas en la Comunidad, de las que 162 eran regulares y 282 del transporte a la demanda. A partir de este martes llega la culminación de su puesta en marcha. Además, a través de Somacyl, se contrató hace un mes por 63.888 euros el suministro, personalización, recogida, ensobrado y envío postal de 40.000 tarjetas para menores de 15 años. De hecho fue este colectivo el que abrió camino en la gratuidad del transporte el pasado 1 de julio.