David Díez Revilla y Pilar Pérez optan al relevo de Santocildes en el Colegio de la Abogacía de León

El Ilustre Colegio de la Abogacía de León ha convocado oficialmente elecciones para la renovación de su Junta de Gobierno y que se celebrarán el próximo día 31 de octubre. El proceso electoral, que se desarrollará conforme a lo establecido en los estatutos colegiales, marcará el cierre de una etapa liderada por el actual decano, Fernando Rodríguez Santocildes, quien ha anunciado que no concurrirá a la reelección. El expresidente de Jóvenes Abogados, David Diez Revilla y Pilar Pérez, la letrada que concurrió al cargo frente a Santocildes en las anteriores elecciones, serán los principales candidatos al cargo de decano de León.

Tras ocho años como decano y cuatro años previos como vicedecano, Rodríguez Santocildes ha querido manifestar públicamente su agradecimiento por el respaldo recibido durante su trayectoria al frente del Colegio: “Ha sido un honor y una responsabilidad representar a la abogacía leonesa durante estos años. Hemos vivido una etapa intensa, marcada por situaciones muy criticas como la crisis sanitaria del COVID19 y profundos cambios en la profesión y en el ámbito de la justicia, que han supuesto grandes retos para todos. Me voy con la satisfacción del trabajo realizado y con la tranquilidad de dejar una institución fuerte y comprometida con sus colegiados”, ha declarado el decano.

Rodríguez Santocildes ha aprovechado también para expresar su agradecimiento a quienes han compartido este camino con él: “Quiero dar las gracias especialmente a mis compañeras y compañeros que han formado parte de la Junta de Gobierno por su compromiso y trabajo incansable, así como al personal del Colegio, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para afrontar los desafíos de estos años con eficacia y profesionalidad”, ha señalado.

La apertura del proceso electoral abre una nueva etapa para la institución, en la que se definirá el rumbo del Colegio de cara a los próximos años.

Aunque finaliza su etapa como decano, Rodríguez Santocildes continuará vinculado a la abogacía institucional. Desde el pasado mes de abril, ejerce como presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, cargo que seguirá desempeñando, al igual que su papel como consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Además, continuará al frente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer de dicho Consejo General.