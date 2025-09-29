Fernández: “Con José Antonio Diez tenemos suciedad en las calles y también en los colegios”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, ha recordado que el presupuesto del Ayuntamiento de León ha subido un 20% desde que Diez es alcalde, 27 millones de euros, según recoge en un comunicado. "A pesar de ello, la inversión en los colegios no sólo no se ha incrementado sino que incluso se ha reducido". Según sus datos, en 2018, con casi 30 millones menos de presupuesto y una deuda mucho mayor, el PP invirtió en los colegios sólo en patios, fontanería y albañilería 435.000 euros. En los dos últimos ejercicios, 2023 y 2024, no se ha llegado a los 400.00 euros. “Pero lo realmente sangrante es lo de este año 2025. A la ya de por sí infradotada partida de conservación de colegios, establecida en los presupuestos de PSOE y UPL en 315.000 euros, se le suma su minúscula ejecución, un 12.60%. Es decir, poco más de 39.000 euros. Con estos datos no es de extrañar la situación actual”, subrayó el portavoz popular.

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de León, David Fernández, acompañado por la concejala Ana Franco, ha vuelto a denunciar el estado de los colegios públicos de la ciudad de titularidad municipal

En resumen, el portavoz ha lanzado los siguientes mensajes en su intervención después de recordar que al inicio del curso pasado “ya hicimos una auditoría de estos centros, de cuyos resultados pudimos concluir que el señor Diez tenía a los colegios de titularidad municipal en una situación cercana a la precariedad”:

• “Lamentablemente, tenemos que decir que este año hemos vuelto a hacer un repaso por los colegios municipales y el resultado es incluso peor que el año pasado, en una tendencia de deterioro que es realmente alarmante durante estos 6 años de José Antonio Diez como alcalde”.

• “Socavones en los patios, colonias de gatos y otros animales, y parásitos en espacios comunes, patios llenos de maleza que parecen selvas, luminarias fundidas durante semanas, extintores caducados, cisternas con una cuerda por tirador, puertas de baños podridas o puertas de las verjas que no abren ni cierran adecuadamente. Y hay más. Todos estos son comentarios literales del personal o de padres de los colegios municipales recopiladas por nuestro grupo durante los primeros días de este curso escolar”.

• Los principales problemas serían los relacionados con la falta de mantenimiento de pintura, con pasillos y clases llenos de desconchones. En este apartado, a la falta de mantenimiento en la mayoría de centros, se le añade la falta de planificación, con la realización de trabajos de pintura cuando los niños ya habían empezado las clases, con el riesgo que ello implica. Casi todos los centros a excepción presentan este tipo de problemas.

• “Podemos citar también la ineficacia en la gestión. La práctica totalidad de los colegios nos dicen que la burocracia es excesiva, que no hay un canal de comunicación eficaz con el Ayuntamiento y que la respuesta y ejecución de los trabajos se pueden prolongar por meses, cuando no directamente caen en saco roto”.

• El mal estado de los patios. Socavones, barreras arquitectónicas o maleza abundante son otro de los problemas más recurrentes. Esto sucede en dos de cada tres colegios. Pero el que se lleva la palma, el que se lleva las mayores críticas, el problema en el que se observa un peor estado y evolución es la limpieza, o mejor dicho, la alarmante ausencia de limpieza. “La conclusión que podemos sacar de las informaciones recopiladas y de las declaraciones de las comunidades educativas es que el alcalde tiene a los niños de León rodeados de suciedad en los colegios. Con Diez, tenemos suciedad en las calles y también en los colegios”.

• “Sabemos que es una afirmación dura, pero tristemente es la realidad. Todos, absolutamente todos los colegios con los que hemos hablado denuncian la suciedad imperante y, lo que es peor, el empeoramiento que se observa, ante la indolencia del señor Diez, que mantiene el servicio con una alarmante carencia de personal. La inoperancia del gobierno municipal y la suciedad acumulada llegan a tal punto que algún colegio ya se ha buscado la vida por su cuenta encargando a una empresa la limpieza del centro con recursos propios”.

• Fernández ha mencionado especialmente la situación de la limpieza en las aulas usadas por los alumnos del Sagrado Corazón, en el Colegio Javier, “con el alcalde en una nueva disputa, esta vez con la Diputación, por ver quién asume este servicio mientras las quejas de los usuarios se incrementan por este motivo”.

• “Cada vez es más reseñable la incapacidad del señor Diez para ponerse de acuerdo con alguien y también la incidencia que sus peleas internas de partido tienen en los leoneses. Problemas que vienen arrastrándose desde que el señor Diez es alcalde”

Las cifras

• “El presupuesto del Ayuntamiento de León ha subido un 20% desde que el señor Diez es alcalde. 27 millones de euros para ser exactos. Sin embargo, la inversión en los colegios no sólo no se ha incrementado sino que incluso se ha reducido. En 2018, con casi 30 millones menos de presupuesto y una deuda mucho mayor, el PP invirtió en los colegios sólo en patios, fontanería y albañilería 435.000 euros. En los dos últimos ejercicios, 2023 y 2024, no se ha llegado a los 400.00 euros. Pero lo realmente sangrante es lo de este año 2025. A la ya de por sí infradotada partida de conservación de colegios, establecida en los presupuestos de PSOE y UPL en 315.000 euros, se le suma su minúscula ejecución, un 12.60%. Es decir, poco más de 39.000 euros. Con estos datos no es de extrañar la situación actual”.

• Fernandez ha recordado la moción presentada por el Partido Popular en el Pleno: “El PSOE votó a favor pero con la firme intención de no cumplirla como ya sospechábamos y como el tiempo ha demostrado. Un insulto a los leoneses y, especialmente, a las comunidades educativas de los colegios municipales. Una moción que exigía que el Ayuntamiento de León cumpliera con sus obligaciones legales en los colegios municipales de mantenimiento, conservación y vigilancia”.

• “La inversión en esta competencia no ha llegado al 0,3% del total del presupuesto municipal en ninguno de estos años. Para Diez, la educación de los niños leoneses sólo ha sido un arma arrojadiza más en su batalla contra la Junta por puro interés electoral”.

• “También se exigía al alcalde en la moción un plan de choque en 2025 y 2026 con una dotación de un millón de euros cada año. Ni este año, que ya hemos visto la ínfima cuantía, ni en los dos siguientes se va a llegar a esta cifra, que es la necesaria. Otro de los puntos acordados era la elaboración de un plan de mantenimiento trienal con los colegios. Un año después, ni plan ni nada. Ni siquiera reuniones con los centros para tener información de primera mano”.

• Por último, la moción contenía la necesidad de establecer un canal de comunicación eficaz entre colegios y ayuntamiento para dar una respuesta rápida. “Doce meses más tarde, la práctica totalidad de los colegios siguen quejándose de que la comunicación con el gobierno municipal es mala y la respuesta es muy deficiente. No se ha dado ni un paso en este sentido. No sabemos si es incapacidad, desinterés o seguramente la suma de ambas. Es difícil tener un balance más pobre de una moción aprobada por unanimidad y que nacía de las necesidades expresadas por las comunidades educativas. Insisto, votaron a favor”.

Contrato de mantenimiento de edificios municipales

• Antes de finalizar, Fernández aludía al contrato de mantenimiento de los edificios municipales “que recientemente ha anunciado el alcalde, en el que multiplica por cinco la cuantía del anterior y de cómo este contrato ha sido utilizado por el señor Diez para acallar las críticas a su mala gestión en el mantenimiento de los colegios. Un nuevo engaño a las comunidades educativas. Primero lo intentó tratando de culpar a otros de responsabilidades que son exclusivamente suyas y luego, ante la auditoría del PP del año pasado, anunció a la carrera un macro contrato de 4 millones”.

• “Un contrato que llega seis años tarde. Cinco años obviando el problema y usándolo como arma política y uno desde que anunciara este contrato que hasta el próximo enero como pronto no entrará en ejecución para las pequeñas obras y hasta el próximo verano para las grandes”. Un contrato que “no resuelve el gran problema que denuncian las comunidades educativas, y es que los colegios están llenos de suciedad. Un problema, insisto, que ya roza la insalubridad a juicio de declaraciones de algunas comunidades educativas y a pesar del esfuerzo del personal del servicio de limpieza de interiores, que lleva años con un número de trabajadores muy inferior al que necesita para realizar sus tareas”.

• “Un contrato que, a pesar de multiplicar por cinco la cuantía total del anterior, superando los 21 millones de euros en cuatro años, no mejora la inversión anual que se venía realizando hasta ahora en los colegios, superando escasamente los 400.000 euros. De los cinco lotes que lo conforman, el que menos presupuesto tiene es el de colegios. Un anuncio grandilocuente del alcalde que realmente no trae ninguna mejora. Un contrato que ya veremos cómo funciona. Este alcalde es experto en malgastar dinero y que la ciudad no mejore. No es el primer contrato millonario que no mejora la ciudad ni la vida de los leoneses”.

• Para concluir, “quiero decir que vamos a seguir muy de cerca la evolución de este asunto. Al PP nos preocupa y mucho la educación pública y, por tanto, no nos vamos a cansar de estar en contacto con los colegios y las AMPAS, y de denunciar el mal estado de mantenimiento de los colegios municipales, la inoperancia del gobierno municipal y, también, los engaños y la hipocresía del señor Diez”.