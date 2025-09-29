Chocan tres coches en la glorieta de Carrefour y una mujer queda herida tras estrellarse contra el volante

Glorieta en el acceso este de León donde ha ocurrido el siniestro.RAMIRO

Una mujer de 49 años acaba de resultar herida en la glorieta de Carrefour, tras un choque múltiple entre tres vehículos a resultas del cual, la conductora se ha estrellado contra el volante.

El siniestro se produjo a las 15:24 horas en la Avenida del Alcalde Miguel Castaño, en la rotonda de la gasolinera y el centro comercial Carrefour.

Al 112 se le requirió asistencia para una mujer de 49 años, consciente, que se queja de dolor en el pecho tras golpearse con el volante.

Fue avisada la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida.