La ULE aprueba por unanimidad la memoria de verificación del grado en Medicina

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León aprobó hoy por unanimidad la memoria de verificación del Grado en Medicina en la institución académica, que avanza según los plazos previstos para su implantación en el próximo curso académico.

Un consenso que, según destacó la rectora, Nuria González, “pone de relieve la solidez del proyecto y el amplio respaldo de la comunidad universitaria en torno a la implantación de unos estudios estratégicos, que dan respuesta a una demanda histórica tanto académica como social”. “Con este trámite damos un paso decisivo para que Medicina sea una realidad el próximo curso, ampliando nuestra contribución a las ciencias de la salud y a las necesidades sanitarias de la región y el país”, añadió.

Además, señaló que la memoria “cumple con todos los requisitos técnicos, académicos y organizativos necesarios para garantizar una formación de excelencia que responda no solo a los más altos estándares académicos, sino también a las demandas del territorio y del ámbito sanitario”.

El documento que ya ha sido remitido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a su vez lo enviará a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para su evaluación. Será el Ministerio el que en última instancia dará el visto bueno final.

En paralelo, la Universidad de León avanza en la redacción del proyecto del nuevo edificio que albergará la futura Facultad de Medicina y que se ubicará en la parcela situada detrás del EGA y la Biblioteca San Isidoro en el campus de Vegazana.

Asimismo, se han iniciado las obras de adecuación de espacios destinados al laboratorio de anatomía en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán los primeros cursos del Grado en Medicina hasta la construcción del edificio. Además, ya se ha publicado la licitación para la adquisición del equipamiento de la sala de disección, cuyo plazo finaliza el 15 de octubre.