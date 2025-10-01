Diario de León

Huelga estudiantil y movilizaciones en León para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino"

La convocatoria busca vaciar las aulas y promover manifestaciones a las 12.00 horas. También se anima a crear comités de solidaridad con Palestina en institutos y universidades

Manifestación en apoyo a Palestina en León. RAMIRO

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general este jueves 2 de octubre para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y la justicia social”. 

La convocatoria busca vaciar las aulas y promover manifestaciones a las 12.00 horas en León y en otras ciudades. También se anima a crear comités de solidaridad con Palestina en institutos y universidades e invita a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a unirse a esta jornada, que se enmarca en un movimiento de protesta que continuará con movilizaciones el fin de semana del 4 y 5 de octubre. 

En León, Marea Palestina ha organizado un acto frente al IES Juan de la Enzina, consistente en la lectura pública de los nombres de 18.000 niños y niñas asesinados en Palestina, desde las 10.00 horas hasta las 21.00 horas. El evento incluirá banderas, música, actividades y elementos decorativos. Según la plataforma Llión col puebru palestín, “no se trata solo de números, sino de niñas y niños con nombre, historia y sueños truncados”. Se hace un llamamiento a la ciudadanía de León para participar en esta acción. 

Manifestaciones en Castilla y León (12.00 horas)

  • León: frente al IES Juan de la Enzina (lectura de nombres de 10:00-21:00 h).
  • Ponferrada: Plaza del Ayuntamiento
  • Salamanca: Plaza de los Bandos
  • Palencia: Estatua de la Mujer Palentina
  • Valladolid: Fuente Dorada
  • Segovia: Acueducto

A esta convocatoria se han unido ya varias asociaciones:

  • Sindicato de Estudiantes (Convocantes)
  • Sindicato STECyL-i
  • CGT - Federación de Enseñanza Valladolid
  • Coordinadora Antifascista de El Bierzo
  • Izquierda Unida Castilla y León
  • Podemos Castilla y León
  • CGT Segovia
  • Plataforma “La Educación con Palestina”
  • Sindicato STE Palencia
  • Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Valladolid
  • Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones Castilla y León
  • Podemos Salamanca
  • Ecologistas en Acción Palencia
  • Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino
  • Izquierda Revolucionaria
  • Libres y Combativas
  • Podemos Palencia
  • Izquierda Unida Valladolid
  • Nordeste de Segovia con Palestina
  • Podemos Rizada Segovia
  • Podemos Burgos
  • Yayo Gaitas Salamanca
  • Podemos Valladolid
  • Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid
  • CNT Segovia
