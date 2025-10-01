Huelga estudiantil y movilizaciones en León para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino"
La convocatoria busca vaciar las aulas y promover manifestaciones a las 12.00 horas. También se anima a crear comités de solidaridad con Palestina en institutos y universidades
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general este jueves 2 de octubre para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y la justicia social”.
La convocatoria busca vaciar las aulas y promover manifestaciones a las 12.00 horas en León y en otras ciudades. También se anima a crear comités de solidaridad con Palestina en institutos y universidades e invita a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a unirse a esta jornada, que se enmarca en un movimiento de protesta que continuará con movilizaciones el fin de semana del 4 y 5 de octubre.
En León, Marea Palestina ha organizado un acto frente al IES Juan de la Enzina, consistente en la lectura pública de los nombres de 18.000 niños y niñas asesinados en Palestina, desde las 10.00 horas hasta las 21.00 horas. El evento incluirá banderas, música, actividades y elementos decorativos. Según la plataforma Llión col puebru palestín, “no se trata solo de números, sino de niñas y niños con nombre, historia y sueños truncados”. Se hace un llamamiento a la ciudadanía de León para participar en esta acción.
Manifestaciones en Castilla y León (12.00 horas)
- León: frente al IES Juan de la Enzina (lectura de nombres de 10:00-21:00 h).
- Ponferrada: Plaza del Ayuntamiento
- Salamanca: Plaza de los Bandos
- Palencia: Estatua de la Mujer Palentina
- Valladolid: Fuente Dorada
- Segovia: Acueducto
A esta convocatoria se han unido ya varias asociaciones:
- Sindicato de Estudiantes (Convocantes)
- Sindicato STECyL-i
- CGT - Federación de Enseñanza Valladolid
- Coordinadora Antifascista de El Bierzo
- Izquierda Unida Castilla y León
- Podemos Castilla y León
- CGT Segovia
- Plataforma “La Educación con Palestina”
- Sindicato STE Palencia
- Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Valladolid
- Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones Castilla y León
- Podemos Salamanca
- Ecologistas en Acción Palencia
- Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino
- Izquierda Revolucionaria
- Libres y Combativas
- Podemos Palencia
- Izquierda Unida Valladolid
- Nordeste de Segovia con Palestina
- Podemos Rizada Segovia
- Podemos Burgos
- Yayo Gaitas Salamanca
- Podemos Valladolid
- Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid
- CNT Segovia