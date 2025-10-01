Huelga estudiantil y movilizaciones en León para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general este jueves 2 de octubre para “denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y la justicia social”.

La convocatoria busca vaciar las aulas y promover manifestaciones a las 12.00 horas en León y en otras ciudades. También se anima a crear comités de solidaridad con Palestina en institutos y universidades e invita a la comunidad educativa, organizaciones juveniles y sindicatos a unirse a esta jornada, que se enmarca en un movimiento de protesta que continuará con movilizaciones el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

En León, Marea Palestina ha organizado un acto frente al IES Juan de la Enzina, consistente en la lectura pública de los nombres de 18.000 niños y niñas asesinados en Palestina, desde las 10.00 horas hasta las 21.00 horas. El evento incluirá banderas, música, actividades y elementos decorativos. Según la plataforma Llión col puebru palestín, “no se trata solo de números, sino de niñas y niños con nombre, historia y sueños truncados”. Se hace un llamamiento a la ciudadanía de León para participar en esta acción.

Manifestaciones en Castilla y León (12.00 horas)

León: frente al IES Juan de la Enzina (lectura de nombres de 10:00-21:00 h).

Ponferrada: Plaza del Ayuntamiento

Salamanca: Plaza de los Bandos

Palencia: Estatua de la Mujer Palentina

Valladolid: Fuente Dorada

Segovia: Acueducto

A esta convocatoria se han unido ya varias asociaciones:

Sindicato de Estudiantes (Convocantes)

Sindicato STECyL-i

CGT - Federación de Enseñanza Valladolid

Coordinadora Antifascista de El Bierzo

Izquierda Unida Castilla y León

Podemos Castilla y León

CGT Segovia

Plataforma “La Educación con Palestina”

Sindicato STE Palencia

Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Valladolid

Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones Castilla y León

Podemos Salamanca

Ecologistas en Acción Palencia

Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino

Izquierda Revolucionaria

Libres y Combativas

Podemos Palencia

Izquierda Unida Valladolid

Nordeste de Segovia con Palestina

Podemos Rizada Segovia

Podemos Burgos

Yayo Gaitas Salamanca

Podemos Valladolid

Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid