La Asociación Leonesa de Astronomía invita a observar la Luna en una noche especial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía se une a la Noche Internacional de Observación de la Luna 2025, una iniciativa global promovida por la Nasa para acercar al público la belleza y los secretos de nuestro satélite.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a las 21.30 horas en el Observatorio Astronómico Municipal Pedro Duque, ubicado en el Coto Escolar de León. La observación pública es gratuita y está abierta a personas de todas las edades interesadas en disfrutar de una experiencia única bajo el cielo estrellado.

Para asistir, es necesario inscribirse previamente a través de un formulario disponible en el enlace http://bit.ly/3VJlXpw o en la página web de la asociación, https://www.astroleon.org.

José Vicente Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, anima a la ciudadanía a participar en esta jornada que combina ciencia, divulgación y fascinación por el cosmos.