Armunia reclama amparo al Consultivo y Cuentas ante “la discriminación institucional” del Ayuntamiento de León

Armunia “no puede seguir siendo el patio trasero de León”, como sentenció este miércoles la junta vecinal, durante la presentación del informe jurídico sobre “el posible trato de desigualdad y la falta de equidad en la distribución presupuestaria del Ayuntamiento y y la insuficiente financiación asignada” a la pedanía.

Sobre este trabajo, la junta vecinal defiende “un patrón reiterado de discriminación institucional que vulnera de manera flagrante principios constitucionales y legales”. Entre ellos, detallaron, se incumplen el principio de igualdad y no discriminación, la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y la obligación de suficiencia financiera y cohesión territorial.

La “gravedad” del informe hace que la junta vecinal haya decidido iniciar sus “primeras acciones institucionales”. Los representantes de la entidad local anunciaron que han solicitado “al Consejo Consultivo de Castilla y León un dictamen oficial sobre la falta de equidad en la distribución presupuestaria”, además de que, a la vez, han “requerido al Consejo de Cuentas de Castilla y León la fiscalización inmediata del Presupuesto municipal de 2025, por incumplimiento de la normativa vigente”.

El secretario de la entidad local, Jacinto Farto, insistió en que el informe “pone de manifiesto” y “fundamenta con rigor” sus reivindicaciones para la pedanía, en la que viven más de 5.000 personas. El documento, insistió, “evidencia con datos, comparaciones y fundamentos legales que el trato recibido por Armunia es arbitrario, discriminatorio” y desde su “valoración jurídica, contrario a Derecho”.

Farto, acompañada por el presidente y otros miembros de la junta vecinal, comandada por el PP, expuso que “el presupuesto municipal de 2025, que asciende a 162,8 millones de euros, destina a Armunia una cantidad irrisoria de 94.209 euros, apenas un 0,058% del total”. “No existe ni una sola partida nominativa de inversión en infraestructuras, cultura o servicios sociales para esta pedanía, mientras otros barrios disfrutan de cuantiosas y visibles actuaciones”, abundó

El portavoz del colectivo insistió en que “la infrafinanciación es escandalosa: mientras Oteruelo y Trobajo del Cerecero reciben entre 15 y 19 veces más recursos por habitante, Armunia, pese a ser la pedanía más poblada, es condenada a la asfixia económica y al abandono de sus servicios básicos”.

La situación viene “propiciada por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, no es fruto de la casualidad ni de un error técnico, sino de una visión xenófoba y prejuiciosa, que margina deliberadamente a un territorio con gran diversidad social, cultural y étnica”. “Así, se está construyendo una ciudad de dos velocidades: una para las élites, con parques nuevos y juegos infantiles megalómanos de más de 900.000 euros, y otra convertida en un gueto, donde los vecinos de Armunia padecen parques abandonados, instalaciones deportivas oxidadas y servicios en estado deplorable”, concedió Farto, quien recalcó que no hablan de “un error aislado, sino de un patrón reiterado de discriminación institucional que vulnera de manera flagrante principios constitucionales y legales”.

La junta vecinal reclamó además ”la revisión urgente del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de León, con criterios de proporcionalidad poblacional y de cargas específicas; la inclusión inmediata de partidas nominativas para infraestructuras, cultura, servicios sociales y equipamientos en Armunia; y la ejecución inmediata de medidas correctoras, que pongan fin al abandono y la discriminación sufrida durante los últimos años”. “La paciencia de este pueblo tiene un límite. Nuestros vecinos pagan impuestos, cumplen con sus obligaciones y tienen derecho a recibir servicios dignos y equitativos”, subrayaron.

El presidente de la junta vecinal, José Luis Moreno, reseñó que Armunia “tiene necesidad de todo porque no se ha hecho nada en 20 años”, pero detalló sobre todo el “abandono del polideportivo, las calles, los jardines o que no se puede siquiera ir al cementerio por una acera”. “De no producirse un cambio inmediato en la gestión y distribución de los recursos municipales, esta Junta Vecinal se reserva el derecho de acudir a todas las instancias administrativas y judiciales necesarias y adoptar las medidas de movilización social que sean precisas para defender la dignidad y los derechos de Armunia y sus habitantes”, avisaron.