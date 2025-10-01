El Ayuntamiento de León "activa" el Diálogo Social nueve años después de crearlo

Más de cinco años después de que anunciara la incorporación de los agentes sociales a los grupos de trabajo, el alcalde de León, José Antonio Diez, publicitó este miércoles la “activación” del Diálogo Social. “Decir que estaba en 2016 era mucho decir”, se jactó para incidir en que fue entonces, con el popular Silván en la Alcaldía, cuando se creó este órgano, pero sin admitir que en sus más de seis años de gobierno tampoco han pasado de anuncios.

Ahora, sí se activa, como recalcaron los cuatro actores del Diálogo Social: Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Ayuntamiento de León, CC OO y UGT, que detallaron que el acuerdo se apoya en el reparto de un presupuesto de 210.000 euros en los próximos cuatro años: 20.000 euros en el presente ejercicio y 90.000 euros para cada uno de los tres siguientes.

Con estos fondos, como reseñó el regidor, se pone en funcionamiento "una herramienta fundamental para la mejora de la atención a la ciudadanía desde la colaboración y el fortalecimiento de la cooperación". Con esta máxima, Diez resumió que la actuación "se va a centrar en tres líneas de actividad estratégica: el empleo y la actividad económica; el bienestar social, dependencia e igualdad de oportunidades; y, tercer lugar y no menos importante, la vivienda y el alquiler social". El presidente de la Fele, Juan María Vallejo, resaltó que se trata de "un hecho histórico y un paso importante". El portavoz de la patronal señaló que trabajarán en "puntos difíciles, como la vivienda, la empleabilidad para ayudar a nuestros jóvenes que tienen buenas ideas y la independencia". "Hasta ahora había un acuerdo y ahora hay una ejecución de ese acuerdo", detalló.

La secretaria provincial de CC OO, Elena Blasco, incidió en el "buen día", gracias al "empeño de los agentes sociales" que ahora podrán "intervenir de manera directa con líneas directas que pretenden mejorar y coordinar políticas locales afianzando el desarrollo". La portavoz sindical expuso que habrá una "línea de empleo con tres proyectos que van desde el mantenimiento y atracción del talento, la capacitación digital y el fomento del emprendimiento y, sobre todo, una orientada a jóvenes para que tomen el relevo generacional". "No sólo significa cumplir con un deber, sino cumplir con derecho permanente y continuado para responder a las necesidades que hemos detectado", señaló.

Su homólogo en UGT, Enrique Reguero, coincidió en que ensalzar el día como "histórico". "Nos ponemos en vanguardia de todas las ciudades de España", recalcó el portavoz sindical, quien admitió que el Diálogo Social "no se había hecho realidad".