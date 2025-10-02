El Ayuntamiento de León se suma a la concienciación sobre el desperdicio alimentario

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León se suma la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio alimentario con una campaña de concienciación en centros de formación vinculados al sector de la hostelería para trasladar hábitos que eviten desechar alimentos que se encuentren en perfecto estado. Una actividad que se enmarca en las propuestas con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que se celebró el 29 de septiembre.

Esta mañana el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha visitado la Escuela de Hostelería de San Cayetano donde los alumnos han recibido una sesión informativa impartida por educadores ambientales para evitar el desperdicio alimentario, una circunstancia que se ha convertido en una gran preocupación y que afecta a toda la cadena alimentaria.

Además, también habrá charlas formativas en una veintena de centros educativos vinculados con el sector de la hostelería, así como institutos de la ciudad. Todo ello para contribuir a mitigar el desperdicio alimentario.

Otras fechas de importancia medioambiental

Estas acciones se enmarcan en una campaña del Ayuntamiento de León, en colaboración con la Junta de Castilla y León, centrada en la celebración de fechas de importancia medioambiental. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre diferentes problemas y sus posibles soluciones para formar una conciencia activa sobre la conservación del medio ambiente, la necesidad del ahorro hídrico, la reutilización y reciclaje de residuos, la eficiencia energética, la lucha frente al cambio climático y evitar el desperdicio alimenticio, entre otros aspectos.

Esta campaña se centra en la organización de charlas, actividades y talleres en torno a los siguientes días mundiales: Día Mundial del Agua: 22 de marzo, Día Mundial de la Tierra: 22 de abril, Día Mundial del Reciclaje: 17 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica: 22 de mayo, Día Mundial del Medio Ambiente: 5 de junio, Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos: 29 de septiembre, Día Mundial del Ahorro Energético: 21 de octubre, Semana Europea de la Prevención de Residuos: 18-26 de noviembre y Día Mundial del suelo: 5 de diciembre.