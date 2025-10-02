El PP recuerda el compromiso de Cendón y Sen para que el tren de Feve llegara al centro de León frente al autobús eléctrico que defiende ahora el PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León recuerda el compromiso “claro” adquirido por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, en las reuniones mantenidas hace ya varios meses con la Plataforma en Defensa de Feve de que el tren llegará a la estación de Padre Isla.

Este compromiso suponía “contradecir” la propuesta avanzada por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, de implantar un autobús eléctrico o una vía verde entre el tramo entre la Asunción y la estación de Matallana, cuya propuesta del autobús ha ratificado recientemente en una entrevista.

“El PSOE de León vuelve, una vez más, a mentir a los leoneses anunciándole que habría una solución inmediata, como dijo Cendón en marzo a los representantes de la plataforma, una solución que todavía no existe”, remarcan los populares, al tiempo que recuerdan que el secretario provincial anunció, incluso, “que los trenes ya estaban comprados, algo que se demostró completamente falso”.

Será en la próxima reunión del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, con el ministro de Transportes, Oscar Puente, cuando se vislumbre el “compromiso politico” del Gobierno de España con esta actuación, esencial en la montaña oriental leonesa.

Los populares, inciden, “no compartimos los argumentos” del bajo número de viajeros que tiene Feve actualmente esgrimidos por el secretario de Estado de Transportes, porque “la falta de soluciones y las deficiencias en el servicio han reducido considerablemente el número de usuarios”.

Los populares consideran que “hay que ir más allá de los datos económicos” y hay que hacer una apuesta por “la vertebración territorial, la lucha contra la despoblación” por cuanto “si eliminamos estas vías de transporte, ya consolidadas desde hace décadas, estamos enviando un mensaje claro a los ciudadanos”.