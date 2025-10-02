Diez defiende que Armunia está atendida "muy por encima de la inmensa mayoría de barrios" de León

El informe sobre el "posible trato de desigualdad y la falta de equidad en la distribución presupuestaria del Ayuntamiento y la insuficiente financiación asignada a Armunia" lo despachó este jueves el alcalde, José Antonio Diez, con el apunte de que "está bien que pida" el amparo del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. "Están en su derecho", sentenció el regidor socialista, quien defendió que en esta pedanía, durante su mandato, se han invertido 2,1 millones de euros.

Diez expuso que ha "recabado estos días datos de la inversión que se realizado en la pedanía de Armunia en estos últimos años", en los que ha sido "alcalde", y atienden a "una cantidad que supera los 1,6 millones, sobre todo en temas que tienen que ver con aceras, con mantenimiento de aceras, algunas otras cuestiones". A mayores, el alcalde socialista citó "otros 500.000 euros de algunas otras inversiones añadidas que había".

La suma de Diez alcanza el "entorno a 2,1 millones". "Bueno, creo que está en torno a lo que puede ser la inmensa mayoría o muy por encima de la inmensa mayoría de barrios de esta ciudad. Pero, evidentemente, pueden recurrir donde crean o estimen oportuno", señaló el regidor, quien quiso "recordar que Armunia no tiene ninguna competencia municipal".

Los números no cuadran con las quejas de los representantes de la junta vecinal. En su informe, exponen que “el presupuesto municipal de 2025, que asciende a 162,8 millones de euros, destina a Armunia una cantidad irrisoria de 94.209 euros, apenas un 0,058% del total”. No existe "ni una sola partida nominativa de inversión en infraestructuras, cultura o servicios sociales para esta pedanía, mientras otros barrios disfrutan de cuantiosas y visibles actuaciones”, reclaman los portavoces de la pedanía, comandada por el PP, que inciden en que “la infrafinanciación es escandalosa: mientras Oteruelo y Trobajo del Cerecero reciben entre 15 y 19 veces más recursos por habitante, Armunia, pese a ser la pedanía más poblada, es condenada a la asfixia económica y al abandono de sus servicios básicos”.