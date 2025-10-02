La tasa de criminalidad de León está 11 puntos por debajo de la media nacional, con 38 infracciones penales por cada 100.000 habitantes contra las 50 del país, cuestión que generó una doble felicitación del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz al Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Angel del Diego: “Les felicito porque nos cuidan, como se puede ver en los datos y por su excelente actuación durante los incendios que nos han asolado la provincia en el verano”. El subdelegado destacó la caída en la cifra de los principales delitos.

El Dia de la Policia Nacional 2025 celebró su acto correspondiente a la demarcación de la capital en el edificio de El Albéitar, con presencia de todas las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y académicas.

Se abrió el evento con la entrega de galardones y el ingreso en la Orden del Mérito Policial de Antonio Mojío, general de la UME, Mario Romero, capitán de la XII Zona Aérea de León, Eduardo Díaz, comisario en misión internacional, Salvador Fernandez (Información), Eduardo Fernández (Extranjería), Roberto Crespo, David Prieto, Ruben Pizarro y Francisco Laiz (Seguridad Ciudadana), Javier Arias, Maribel Prieto, Pablo Cano y Ángel Javier Benavides (Policía Judicial), Óscar Corral (Telecomunicaciones), Víctor Pérez (Astorga) y José Jorge Díaz (Madrid).

El comisario principal, Miguel Angel del Diego, destacó las virtudes de los galardonados: “seguid siendo un ejemplo para vuestros compañeros”. Subrayo el rescate de una joven que había caído el riesgo 10 de abril por parte de José Jorge Díaz “ con la colaboración de la Policía Local “.

Destacó las intervenciones de la Policía en los incendios del pasado verano con 337 efectivos y 1.664 evacuados. Pocos los que tuvo que atender la Guardia Civil”, dijo elegante. Destaco el apagón con“ asistencias a personas vulnerables” y la ausencia de incidentes “ gracias al ejemplar comportamiento de los leoneses”. Y que no hubo mucha frecuencia “, porque como decía Sabina, hubo mucha, mucha policía “.

Reseñó las excelencias de la seguridad e De que gozó en León la Vuelta y también el ascenso de la Cultural “ que nos ha dado una alegría que no tiene precio que es ganar al Pucela en su casa”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, agradeció el servicio que presta la Policía “ qué hace a León una de las ciudades más seguras de España “.