Otro motorista herido en el casco urbano de León, ahora a causa de una caída

Otro motorista ha resultado herido en León, el sexto en las dos últimas semanas, esta vez a causa probablemente de una caída que le ha fracturado un tobillo.

Según el Servicio de Emergencias 112, los hechos se han producido a las 19:31 horas, a la altura de la calle Serna, 56. Una persona se ha encontrado tirado en la calzada a un motorista, varón de 55 años, con una posible fractura en un tobillo.

El alertante considera que el herido ha debido de caerse mientras circulaba, no ha presenciado el accidente.

El 112 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido.