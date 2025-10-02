La parroquia de San Francisco de la Vega bendecirá este sábado plantas y animales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Cofradía Santo Cristo del Perdón, colabora otro año más, con los actos que tiene programados su sede canónica, la Parroquia de San Francisco de la Vega, con motivo de la Festividad de San Francisco De Asís, patrono de su sede, este sábado, 4 de octubre.

A las 18:30 horas, tendrá lugar la Eucaristía en Honor a San Francisco. A continuación, a las 19:00 horas, está programada una Procesión en honor a San Francisco de Asís, en la que colaborarán los hermanos y hermanas de la penitencial ferroviaria, la Banda de la Escuela de Música de la Cofradía Santo Cristo del Perdón y

los feligreses del Barrio de La Vega. La procesión discurrirá por las siguientes calles del barrio: Iglesia Parroquial, Gómez de Salazar, Doctor Fleming, Doña Urraca, Cofradía del Ciento, Demetrio Monteserín, Doctor Fleming, Ramón Calabozo, Gómez de Salazar, Iglesia Parroquial.

A la llegada a la Parroquia de San Francisco de la Vega, en el atrio, se procederá a la bendición de animales y plantas que asistan a la procesión.

La jornada, concluirá a las 20:00 horas con un homenaje y agradecimiento a los sacerdotes y religiosas que han servido en los últimos años en la Parroquia.