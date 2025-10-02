Retenciones en el tráfico del centro por un incendio en un contenedor de papel de Ramón y Cajal

El incendio de un contenedor de papel en Ramón y Cajal ha provocado grandes retenciones en el tráfico del entorno, circunstancia que ha motivado más quebraderos de cabeza que el propio fuego, sofocado rápidamente por los bomberos.

Las llamas se han originado de forma intencionada en un contenedor de papel, pero han sido extinguidas inmediatamente, lo cual ha devuelto la seguridad a la zona.

Sin embargo, para habilitar la presencia de los bomberos en el lugar, ha sido necesario desviar el tráfico por las calles aledañas, lo cual ha motivado un tapón considerable en Álvaro López Núñez, a la altura del Viaducto de Maristas y en Era del Moro.

Los bomberos intervinieron en la zona.DL

En las últimas horas,, también se produjo un episodio similar en Federico Echevarría, aunque también concluyó sin incidencias.